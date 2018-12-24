Как террористы планируют сбивать гражданские самолеты

Боевики "Аль-Каиды" (организация, признанная экстремисткой и запрещенная на территории Российской Федерации) разрабатывают технологии, которые позволят сбивать им пассажирские самолеты.

Об этом заявил глава Министерства Великобритании по вопросам безопасности Бен Уоллес. Слова его передает британское издание The Times.

Так, по мнению Бена Уоллеса, террористическая организация "Аль-Каида" вновь набирает силу. У них сейчас, уверен британский министр по вопросам безопасности, есть много идей насчет того, как атаковать Европу. Боевики, например, указывает Бен Уоллес, испытывают миниатюрные бомбы и беспилотники со взрывчаткой. Эскизы этих самых дронов, заявил Уоллес, были обнаружены разведкой Соединенного Королевства.

Правительство Великобритании выделило на противодействие угрозе 25 миллионов евро. Многие британские министры, посетовал Бен Уоллес, "не спят по ночам" из-за мыслей о том, что может натворить "Аль-Каида".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации разоблачило в Татарстане ячейку особо опасных террористов. По словам силовиков, преступники были напрямую связаны с ИГИЛ (организацией, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ).

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