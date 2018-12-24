Шойгу: "Российская армия превосходит все армии мира"

На одном из военных правительственных заседаний Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что по итогам 2018 года российская армия стала лучшей в мире из-за принятия на вооружение новейших образцов оружия. Глава Минобороны отметил, что на данный момент, такого вооружения не имеет ни одна страна мира.
Сергей Шойгу сообщил, что оценивает современность российской армии в 61,5%. Этот показатель является самым высоким в мире. Напомним, в текущем году российская армия получила около 80 тысяч образцов новой военной техники, а 1,5 тысячи образцов вооружения. В завершении своего заявления, Шойгу отметил, что государственная программа по переоснащению армии до 2020 года идет согласно плану.
Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала новость про обращение Сергея Шойгу к главе Пентагона.
Фото: mil.ru
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