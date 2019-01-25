Китай показал "убийцу авианосцев"

Недавно в сети появилось видео, где китайские военные производят запуск новой ракеты средней дальности DF-26. Любой желающий может просмотреть видеоролик, например, в социальной сети Twitter.

Американские ученые уже опасаются новой китайской ракеты, поэтому определили, что китайские военные развернули пусковые площадки для ракеты в провинции Внутренняя Монголия. По оценкам экспертов, дальность DF-26 составляет около 4 тыс. километров. Эксперты назвали DF-26 "убийцей авианосцев США", так как ракета способна поразить крупнейшую американскую морскую группировку в Тихом океане, которая базируется на острове Гуам.

Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об опасениях США относительно китайской ракеты JL-3, которая может достичь любого города Соединенных Штатов.

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