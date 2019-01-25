Китай показал "убийцу авианосцев"

Недавно в сети появилось видео, где китайские военные производят запуск новой ракеты средней дальности DF-26. Любой желающий может просмотреть видеоролик, например, в социальной сети Twitter.
Американские ученые уже опасаются новой китайской ракеты, поэтому определили, что китайские военные развернули пусковые площадки для ракеты в провинции Внутренняя Монголия. По оценкам экспертов, дальность DF-26 составляет около 4 тыс. километров. Эксперты назвали DF-26 "убийцей авианосцев США", так как ракета способна поразить крупнейшую американскую морскую группировку в Тихом океане, которая базируется на острове Гуам.
Напомним, "Правда.Ру" уже рассказывала об опасениях США относительно китайской ракеты JL-3, которая может достичь любого города Соединенных Штатов.
Читайте также:
Китай готов к нанесению ядерного удара по территории США с моря
США собираются сбивать вражеские ракеты космическим лазерным оружием
Что будет после выхода США из ДРМСД
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.