В Минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда.

К 75-летию снятия блокады Ленинграда Министерство обороны рассекретило и опубликовало серию ранее недоступных исследователям документов. Они посвящены Дороге Жизни — единственной транспортной артерии, которая снабжала город продуктами и позволяла эвакуировать из него людей с сентября 1941 года по март 1943 года.
Зимой магистраль проходила прямо по льду Ладожского озера. А летом бесперебойное сообщение обеспечивали гражданские суда и военные корабли.
За весь период блокады по Дороге Жизни из города вывезли 1376 тысяч человек, а поставили в Ленинград более 1 615 тысяч тонн продуктов и других необходимых грузов.
Среди материалов, которые впервые стали доступны всем интересующимся, — схемы объектов и подъездных путей Дороги, сообщения разведчиков, боевые донесения военных. В частности, публикация проливает свет на работу трубопровода, снабжавшего город нефтепродуктами.
Документы доступны на сайте Министерства обороны России.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что к юбилею снятия блокады петербуржцам раздадут хлебные пайки, приготовленные по рецепту военного времени.
Источник фото: Министерство обороны РФ
Читайте также:
75 лет назад начала работать "Дорога жизни", спасавшая жизни ленинградцев
Трагическая страница ВОВ: история 35-й батареи
Четыре неизвестных подвига Великой Отечественной
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Примечательно, что за сутки, проведенные в космосе, российские космонавты получают в 80 раз больше, нежели их американские коллеги.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Сценарии развития кризиса в Венесуэле могут быть самые разные, почему России вмешиваться не стоит, поясняет специалист по Латинской Америке Борис Мартынов.