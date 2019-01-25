В Минобороны рассекретили документы об обороне Ленинграда

К 75-летию снятия блокады Ленинграда Министерство обороны рассекретило и опубликовало серию ранее недоступных исследователям документов. Они посвящены Дороге Жизни — единственной транспортной артерии, которая снабжала город продуктами и позволяла эвакуировать из него людей с сентября 1941 года по март 1943 года.

Зимой магистраль проходила прямо по льду Ладожского озера. А летом бесперебойное сообщение обеспечивали гражданские суда и военные корабли.

За весь период блокады по Дороге Жизни из города вывезли 1376 тысяч человек, а поставили в Ленинград более 1 615 тысяч тонн продуктов и других необходимых грузов.

Среди материалов, которые впервые стали доступны всем интересующимся, — схемы объектов и подъездных путей Дороги, сообщения разведчиков, боевые донесения военных. В частности, публикация проливает свет на работу трубопровода, снабжавшего город нефтепродуктами.

Документы доступны на сайте Министерства обороны России.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что к юбилею снятия блокады петербуржцам раздадут хлебные пайки, приготовленные по рецепту военного времени.

Источник фото: Министерство обороны РФ

Читайте также:

75 лет назад начала работать "Дорога жизни", спасавшая жизни ленинградцев

Трагическая страница ВОВ: история 35-й батареи

Четыре неизвестных подвига Великой Отечественной