Выживший штурман раскрыл подробности столкновения Су-34

25 января выживший штурман одного из столкнувшихся истребителей Су-34 в небе над Японским морем рассказал о сложных погодных условиях, которые спровоцировали столкновение.
По словам источника в Минобороны, штурман утверждал, что вел наблюдение за ведомым самолетом при высокой облачности. Затем штурман на мгновенье перевел взгляд на панель приборов самолета, после чего почувствовал удар. Ведомый самолет при столкновении отбросило вперед.
После этого, экипаж ведущего истребителя начал катапультирование. Первым катапультировался капитан самолета. Штурман видел, как парашютный купол капитана раскрылся. Также источник сообщил, что сейчас штурман является свидетелем в деле о столкновении двух истребителей.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о столкновении двух истребителей Су-34 на Дальнем Востоке. После столкновения один самолет упал в море, а второй Су-34 смог вернуться на базу. Затем "Правда.Ру" информировала читателей об обнаружении плота, на котором находился экипаж упавшего Су-34.
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