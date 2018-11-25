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Business Insider: США готовы на все ради российских С-400

Силовые структуры » Министерство обороны

Соединенные Штаты Америки "из кожи вон лезут", чтобы заполучить российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

Business Insider: США готовы на все ради российских С-400. 395233.jpeg

Об этом пишет американское издание Business Insider.

Авторы материала уверены, что российские зенитно-ракетные комплексы в разы превосходят американские системы противовоздушной обороны. И, подчеркивают журналисты из Business Insider, Вашингтон хотел бы иметь в своем распоряжении С-400. Но, указывают авторы материала, в ближайшее время подобный сюжет вряд ли реален.

Российская Федерация, гласит Business Insider, поставляет свои зенитно-ракетные комплексы туда, "куда нужно". Сегодня, пишут авторы материала, С-400 уже есть на вооружении Алжира, Белоруссии и Китайской народной республики. В скором времени, продолжают они, российские зенитно-ракетные комплексы отправятся в Индию, Саудовскую Аравию и Турцию.

Россия, делятся мнением американские журналисты, целенаправленно пыталась обогнать Соединенные Штаты Америки в сфере противовоздушной обороны. Еще во времена Советского Союза, пишут авторы материала в Business Insider, русские всерьез отставали от американцев в области военных самолетов. Поэтому, резюмируют журналисты, Российская Федерация и делала все возможное ради того, чтобы нагнать и обогнать США в другой сфере. И у них это, указывают авторы материала, получилось.

Отметим, что Business Insider хвалил российскую армию и раньше. Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание в списке самых мощных армий Европы удостоила Российскую Федерацию первого места.

Фото: mil. ru

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