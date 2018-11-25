Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире

Соединенные Штаты Америки в последние годы большое внимание в своей военной стратегии уделяют гипотетическому открытому вооруженному противостоянию с Российской Федерацией и Китайской народной республикой.

Американское издание Business Insider поставило США на первое место в рейтинге 25-ти самых мощных армий мира. На втором месте оказалась Российская Федерация, а на третьем — Китайская народная республика.

Замыкают пятерку Индия и Франция. Следом за ними идут Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

Во второй десятке рейтинга самых мощный армий мира расположились Италия, Египет, Иран, Бразилия, Индонезия, Израиль, Пакистан, Северная Корея, Испания и Вьетнам. Замыкают список Business Insider Австралия, Польша, Алжир, Тайвань и Канада.

В последнее время мировая общественность и средства массовой информации все чаще и чаще критикуют Североатлантический альянс. И, судя по рейтингу, составленному экспертами из Business Insider, есть за что — в списке 25-ти самых мощных армий мира числится лишь 8 государств-членов НАТО.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все тот же Business Insider составил список 25-ти самых мощных армий Европы. Так, на первом месте рейтинга, что неудивительно, оказалась Российская Федерация. Украина, например, удостоилась десятого места в списке. На последнем же месте оказалась скромная Бельгия, у которой на всю страну нет ни одного танка.

Фото: The U. S. Army

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