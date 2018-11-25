Business Insider: США имеет самую мощную армию в мире

Соединенные Штаты Америки в последние годы большое внимание в своей военной стратегии уделяют гипотетическому открытому вооруженному противостоянию с Российской Федерацией и Китайской народной республикой.
Американское издание Business Insider поставило США на первое место в рейтинге 25-ти самых мощных армий мира. На втором месте оказалась Российская Федерация, а на третьем — Китайская народная республика.
Замыкают пятерку Индия и Франция. Следом за ними идут Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.
Во второй десятке рейтинга самых мощный армий мира расположились Италия, Египет, Иран, Бразилия, Индонезия, Израиль, Пакистан, Северная Корея, Испания и Вьетнам. Замыкают список Business Insider Австралия, Польша, Алжир, Тайвань и Канада.
В последнее время мировая общественность и средства массовой информации все чаще и чаще критикуют Североатлантический альянс. И, судя по рейтингу, составленному экспертами из Business Insider, есть за что — в списке 25-ти самых мощных армий мира числится лишь 8 государств-членов НАТО.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все тот же Business Insider составил список 25-ти самых мощных армий Европы. Так, на первом месте рейтинга, что неудивительно, оказалась Российская Федерация. Украина, например, удостоилась десятого места в списке. На последнем же месте оказалась скромная Бельгия, у которой на всю страну нет ни одного танка.
Фото: The U. S. Army
Читайте также:
Что США, Китай и Россия будут использовать в Третьей...
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Рекордное количество процентов людей в России считают, что президент страны несёт полную ответственность за то, в какой она оказалась ситуации.
Украина активно участвует в демонизации нашего руководства, в криминализации нашего общества, в очернении нашего народа и нашей истории, потому что — когда какой-нибудь безумный политик на Украине заявляет, что русский язык — язык варваров и дикарей, — Запад аплодирует.