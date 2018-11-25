Германия увеличивает численность своей армии

Министерство обороны Германии собирается увеличить численность личного состава армии на несколько тысяч человек к 2025 году.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
К 2025 году главное национальное немецкое оборонное ведомство увеличит численность своих войск еще на 5 тысяч человек. Такое решение немецкого правительства связано с резко изменившимися целями и задачами армии Германии в рамках Североатлантического альянса. Также, заявляют немецкие журналисты, официальный Берлин всерьез опасается кибератак и киберпреступлений.
Примечательно, что на сегодняшний день на службе в немецкой армии числятся порядка 183 тысяч человек. Население же Германии составляет чуть меньше 100 миллионов человек.
Отметим, что у немецкой армии, кстати, большие проблемы. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тревогу в связи с этим забили немецкие средства массовой информации. Тамошние издания утверждают, что на сегодняшний день лить треть немецкой военной техники готова к войне.
Также "Правда.Ру" писала о том, что американское издание составило список 25-ти самых мощных армий в мире. В тройке лидеров оказались США, РФ и КНР. Пятерку замкнули Индия и Франция. Германия же оказалась на десятом месте рейтинга, сразу за Великобританией, Южной Кореей, Японией и Турцией.
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