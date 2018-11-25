Россия может приступить к созданию танка с электромагнитной пушкой

В Российский Федерации всерьез обсуждается вопрос создания танка с электромагнитной пушкой и боевым лазером.
Об этом федеральным средства массовой информации рассказали в Министерстве обороны РФ. Так, представители главного национального оборонного ведомства заявили, что по некоторым пунктам нового танка уже есть ряд договоренностей. Например, известно, что танк будет обладать новейшими перспективными видами вооружения и будет иметь возможность управления в беспилотном режиме.
Отметим, что у Российской Федерации уже есть лазерный комплекс "Пересвет", который в данный момент проходит испытания. Этот комплекс, скорее всего, и поступит на вооружение нового российского танка. Примечательно, что электромагнитное и лазерное оружие интересует не только Российскую Федерацию, но и целый ряд других государств.
Любопытно, что разработки лазерного оружия велись еще в Советском Союзе. Так, СССР даже построил один-единственный опытный образец лазерного танка. Советские наработки в этой области Минобороны РФ использовала при разработке "Пересвета".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал Business Insider составил список 25-ти самых мощных армий в мире. Российскую Федерацию издание поставило на второе место рейтинга, между Соединенными Штатами Америки и Китайской народной республикой.
Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ
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