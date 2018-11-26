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Керченский кризис может перерасти в войну — эксперт

Силовые структуры » Министерство обороны

У Керченского кризиса есть потенциал перерастания в полномасштабную войну между Украиной и Россией, считает эксперт Александр Гущин. Все будет зависеть от того, "проглотит" ли украинская элита военное положение.

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Керченский кризис прокомментировал "Правде.Ру" эксперт Российского совета по международным делам, член Объединенной евразийской экспертной сети Александр Гущин.

— Ваше мнение по событиям 25 ноября в Керченском проливе?

— Во-первых, есть внутриполитический сюжет. Кризис нужен Петру Порошенко, потому что в ходе предвыборной кампании его лозунг "Вера.Язык.Армия" не дал серьезного эффекта. Рейтинги Порошенко уступают рейтингам Юлии Тимошенко в два раза, и другим кандидатам он тоже уступает или идет вровень. То есть, есть проблема выхода во второй тур.

Идея томоса и автокефалии Украинской православной Церкви (УПЦ) тоже не прошла. Объединительный собор должен был собраться 22 ноября, но значительную часть клира из УПЦ перетянуть на сторону будущей объединенной церкви под эгидой Константинополя Порошенко не удалось. Это тоже довольно серьезный провал. Поэтому в этой ситуации опробируется идея военного положения, что позволяет президенту Украины масштабнее реализовывать свои полномочия — применять и регулировать общественные процессы, информационный процесс с точки зрения оппозиционных каналов, воздействовать на свободу собраний и т. д.

Предвыборная кампания в этот период вестись не может. Соответственно, вероятно, выборы будут откладываться. Если это не даст Порошенко серьезного электорального бонуса, военное положение может и дальше продлеваться, поддерживаемое чередой таких точечных инцидентов.

— На что делал ставку Киев?

Киев делал ставку на то, что если бы они прошли пролив, то это было бы указано, как крупная военная победа. Потому что они считают, что Крым — это их юрисдикция. А если бы не прошли, то они надеялись, что будут жертвы. В принципе, этих моряков послали туда просто на убой. Их подставили, потому что военное превосходство России даже в силах пограничников — подавляющее в Азовском море и, тем более, в Черном море.

Операция задержания с нашей стороны проведена достаточно профессионально: жертв нет, корабли взяты, но не потоплены, по ним не было удара с воздуха и так далее, хотя наши самолеты поднимались. Москва четко показала, что есть "красная линия". Крым, вопрос пролива — это красная линия, за которой провокации терпеться не будут. Для Москвы это дает внутриполитический эффект. Здесь наша власть, мне кажется, выиграла, сыграв так четко. Но и Порошенко тактический эффект имеет — у него есть карт-бланш на получение военного положения.

— А каков внешнеполитический сюжет?

— Киев постарается интернационализировать кризис, втянуть в него американцев, возможно, рассчитывая на дополнительную военную помощь или на усиление военного присутствия США в Черном море. Но я думаю, что оно если и будет, то ограниченным, потому что все-таки есть конвенция Монтрё, да и в военно-политическом смысле американцы лезть в проливы не будут. Возможно, они усилят какие-то свои инфраструктурные проекты на черноморском побережье Украины. Возможно расширение санкций против России. Я думаю, на это и делался расчет. Но это опять же будут не масштабные, мне кажется, санкции, хотя болезненные.

— Ведение военного положения на Украине заключается, по сути, лишь в переносе выборов, запрета протестов и цензуре СМИ и партий. Непредусматривается ни национализации банков, ни мобилизации, ни атаки войсками России. Вопрос — ради этого все и делалось?

— Я думаю, что перенос выборов это пробный шаг. Но они же могут жить в режиме военного положения не 60 дней, а довольно долго. Это не решает ни одну системную проблему, которая стоит перед Украиной, но они будут смотреть, как на это будет реагировать внутренний украинский истеблишмент. Если он это проглоттт, то давление на оппозиционные каналы, на украинскую православную церковь усилится.

— Возможна ли полномасштабная война?

— Украина не будет провоцировать масштабную войну. Поэтому они это и организовали не в ЛНР и ДНР, там где есть возможность получить ответ, и есть присутствует ОБСЕ. И не на сухопутной границе между Россией и Украиной, а там где ситуацию можно пресечь одномоментно.

— Генералы НАТО и военные эксперты ранее заявляли, что в случае реальной войны с Россией Украина будет полностью разгромлена за 3-6 дней. Вы согласны?

— Полномасштабная война — это просто будет катастрофа. Если говорить об украинской армии, то она укрепилась за последние годы и не представляет из себя такую развалину, какой была в 2014 году. Конечно, в случае полномасштабной войны Россия в течение недели-двух свои военные задачи решит. Другое дело, как дальше будет складываться международная ситуация. Это может быть очень тяжело и для России по своим последствиям. Я даже не хотел бы этот сценарий рассматривать как вероятно реальный, но, потенциально, в этой обстановке он тоже может рассматриваться, к сожалению.

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