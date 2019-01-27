Российские солдаты получат индивидуальный комплекс разведки "Глаз"

На вооружение армии Российской Федерации в скором времени поступит новый индивидуальный разведывательный комплекс "Глаз".
Об этом средствам массовой информации сообщил источник в Министерстве обороны РФ.
Так, указывает источник в главном национальном оборонном ведомстве, "Глаз" представляет собой миниатюрное устройство с камерой чрезвычайно высокого разрешения. Данный мини-аппарат, отмечают в Минобороны России, будет запускаться вручную из ракетницы. Индивидуальный комплекс разведки будет оборудован мини-парашютом.
Работает "Глаз" следующим образом. Непосредственно на поле боя российский солдат выстрелит аппаратом из ракетницы. У "Глаза" раскроется парашют, и он, взлетев на несколько десятков метров, будет плавно опускаться вниз, к земле. Камера миниатюрного устройства будет транслировать изображение на планшет, что будет в распоряжении запустившего "Глаз" солдата.
По словам источника в Министерстве обороны Российской Федерации, индивидуальный комплекс разведки "Глаз" уже был опробован в боевых условиях во время вооруженных действий российской армии на территории современной Сирийской республики.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что авторитетное западное издание составило список мощнейших армий мира. Так, армии Российской Федерации в данном рейтинге эксперты выделили лишь второе место — между Соединенными Штатами Америки и Китайской народной республикой.
Фото: mil. ru
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