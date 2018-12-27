Матросов США запретили наказывать хлебом и водой

В начале 2019 года в США вступает в силу смягчение на наказание американских матросов. Этот процесс проходит на протяжении последних 100 лет. Американским матросам улучшают условия службы, из-за чего мировая общественность заявила, что они не выдержат войны с Россией из-за недостатка специализации и выносливости.

С 1 января следующего года, капитан корабля может заключить провинившегося матроса в карцер максимум на трое суток. Примечательно то, что после заключения матросу в обязательном порядке должны провести медицинское обследование. Ранее, капитан корабля имел право отправить своих подчиненных в карцер на месяц. На данный момент командующий корабля еще имеет право наказывать подчиненных без судебного разбирательства.

Напомним, "Правда.Ру" писала о том, что созданные Трампом "Космические войска" оказались не нужны армии США.

Фото: flickr.com/ Official U.S. Navy Page

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