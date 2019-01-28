Эксперты США назвали Ту-22М3 бесполезным

Издание The National Interest опубликовало статью, в которой раскритиковало использование Россией устаревшего сверхзвукового ракетоносца-бомбардировщика с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3, разработанного еще в Советском Союзе.

Американские эксперты отмечают, что самолет вмещает только 50 тонн топлива, позволяющего ему преодолевать расстояние не более трех тысяч километров. В то время как американский аналог — B-1 Lancer способен преодолеть расстояние в 4,7 тысяч километров.

Издание ссылается на возможность использования воздушных танкеров для дозаправки самолетов непосредственно в воздухе. Однако в распоряжении России находится всего 18 дозаправочных танкеров Ил-76. Американские ВВС имеют около 500 воздушных танкеров. Эксперты издания отмечают, что один серьезный вылет ударной группы Ту-22М3 может задействовать все 18 танкеров.

Также в The National Interest отметили 4 аварии с участием Ту-22М3, которые произошли в течение последних четырех лет. В итоге, американские эксперты считают, что Ту-22М3 или его новая модификация не смогут эффективно поразить цели в Атлантике.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о крушении бомбардировщика Ту-22М3 в Мурманской области. Инцидент произошел 22 января во время захода самолета на посадку. В Минобороны рассказали, что из четырех членов экипажа удалось выжить только двум.

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