США учат Узбекистан «Южному удару»

Национальная гвардия Соединенных Штатов Америки проводит крупномасштабные военные учения в штате Миссисипи. В учениях принимают участие все рода войск, включая охранные подразделения и резервные силы.

В Министерстве обороны Узбекистана сообщили, что в учениях "Южный удар" в Миссисипи принимают участие и узбекские военные. Глава Минобороны Узбекистана Абдусалам Азизов лично сопроводил силы специального назначения республики до учебного центра, где проходят учения. Глава Минобороны также запланировал посетить штаб-квартиру Центрального командования Соединенных Штатов.

Напомним, что США и Узбекистан активизировали сотрудничество в сфере обороны после теракта 11 сентября 2001 года. После теракта на территории Узбекистана появилась военная база США, которую использовали для поддержки контингента в Афганистане.

Ранее "Правда.Ру" уже сообщала о визите узбекского лидера Шавката Мирзиёева в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа. Эксперты считают, что эта встреча открыла новую главу стратегического партнерства и двусторонних отношений.

Фото: The U.S. Army

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