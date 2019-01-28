СМИ: "Су-35 унизили восемь истребителей США и Японии"

28 января социальные сети взорвались обсуждением инцидента, который произошел в Дальневосточном небе. Пара российских истребителей Су-35 находилась в сопровождении, когда обнаружила подход четырех американских самолетов F-18. Командир звена принял решение проконтролировать подход "гостей".

Ведущий группы Су-35 незаметно подкрался к командиру звена американских F-18, и занял максимально близкую позицию справа от него. Экипаж F-18 был в недоумении и начал просто фотографировать российский истребитель. Экипаж Су-35 поступил таким же образом и передал снимки неприятеля командованию.

Американцам не понравилось превосходство Су-35, поэтому они вызвали на подмогу еще четыре истребителя F-15 военно-воздушных сил Японии. Однако японцам не удалось перехватить российский истребитель. Маневренность Су-35 показала, кто в небе настоящий "хозяин".

В итоге восемь самолетов противника остались ни с чем. В Сети это событие уже окрестили "тотальным унижением". На момент написания статьи, ни США, ни Япония не предъявили официальных нот протеста. Примечательно то, что военные эксперты США открыто говорят о превосходстве российского Су-35 над своим американским аналогом F-15.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о критике американских СМИ в адрес новейшего стелс-покрытия кабинеты истребителя Су-57. Журналисты заявляют, что такое покрытие наносится на американские военные самолеты уже на протяжении 30 лет.

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