В Керчь перебросили "убийцу фрегатов и авианосцев"

В сети Интернет появилась видеозапись, на которой отчетливо видно, как по трассе в сторону Керчи движется колонна российских противокорабельных ракетных комплексов "Бал".

Очевидно, что переброска столь мощного оружия связана с внезапно обострившейся ситуацией в Керченском проливе. Правительство Российской Федерации недавно призвало действующую украинскую власть одуматься и прекратить свои опасные провокации в Азовском море. Но, судя по опубликованной в сети Интернет видеозаписи, Россия надеется не только на дипломатические средства лишения проблемы.

Впечатляет зона действия противокорабельных комплексов "Бал". Она, отметим, составляет порядка трех сотен километров. "Бал" оснащен ракетами, способными уничтожить любой корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Любопытно, что переброшенные к Керчи российские противокорабельные ракеты могут выпустить восемь ракет буквально за считанные мгновения — на это "Балу" понадобится каких-то двадцать четыре секунды.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Российская Федерация перебросила в Сирию свои зенитно-ракетные комплексы С-300 и уже ввела их в боевую готовность. "Для усиления боевых возможностей", — заявили в главном российском национальном оборонном ведомстве.

Фото: Mil. ru

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