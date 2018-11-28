В Крым привезут еще один дивизион С-400

Министерство обороны Российской Федерации приняло решение доставить на боевое дежурство на территорию Крымского полуострова еще один дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400.

Доставлен российский ЗРК на территорию Крыма, сообщили в главном российском национальном оборонном ведомстве, будет в самом скором времени — к концу 2018 года он уже точно будет присутствовать на полуострове. В Минобороны РФ подчеркнули, что произойдет это в целях перевооружения. Новый дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, отметили в силовом ведомстве, заменит старый дивизион, укомплектованный С-300.

Зенитно-ракетный комплекс С-400, или, как его еще называют, "Триумф", спроектирован и разработан для защиты важных политических, экономических и военных объектов. Тактико-технические характеристики "Триумфа" значительно превосходят характеристики его предшественницы — ЗРК С-300.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Министерство обороны Российской Федерации перебросило к Керчи сразу несколько российских противокорабельных ракетных комплексов "Бал".

Также "Правда.Ру" писала о том, что известный новостной портал в списке самых мощных армий мира отвел армии Российской Федерации второе место — между Соединенными Штатами Америки и Китайской народной республикой.

Фото: mil. ru

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