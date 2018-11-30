Крейсер "Петр Великий" назван самым смертоносным в России

Крейсер "Петр Великий" назван самым смертоносным в ВМФ России

Российские и американские средства массовой информации продолжают изучать и рассказывать общественности об армиях Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки.

Так, например, американское издание The National Interest составило список самых "смертоносных" кораблей российского флота. На первое место рейтинга авторы материала поставили российский атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Журналисты из The National Interest отметили, что не завидуют потенциальному противнику Российской Федерации на море. "Петр Великий", восхищаются они, имеет на вооружении не только мощнейший комплекс "Гранит", но и зенитно-ракетный комплекс С-300 "Форт".

В рейтинге самых мощных кораблей российского флота по мнению американских журналистов также оказались ракетный крейсер "Москва", корвет "Сообразительный" и миноносец "Настойчивый".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американский новостной портал The Business Insider считает, будто Соединенные Штаты Америки мечтают завладеть российскими зенитно-ракетными комплексами С-400.

Также "Правда.Ру" писала о том, что все тот же The Business Insider составил список 25-ти самых мощных армий в мире. На первое место средство массовой информации поставило Соединенные Штаты Америки, на второе — Российскую Федерацию, а на третье — Китайскую народную республику.

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