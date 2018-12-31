Тестирование “Арматы” начнется в следующем году

Министерство обороны России 31 декабря подтвердило информацию о завершении заводских испытаний новой боевой машины Т-14 "Армата. Уже в 2019 году, танк будет направлен в военные НИИ для прохождения специализированных тестов. Российская армия уже в ближайшем времени получит 132 боевые машины на базе "Арматы". По предварительным данным, новейшая техника поступит на вооружение к 2021 году.
Отметим, что новейший танк Т-14 на базе шасси "Армата" является уникальной разработкой. Его основное достоинство - полная защита экипажа от любых угроз. Команда танка располагается в специальной бронекапсуле, которая исключает повреждения от боекомплекта или от возгорания ГСМ. Кроме того, Т-14 имеет инновационную активную защиту, которая может отразить любой снаряд.
Ранее "Правда.Ру" уже сообщала о признании американских военных экспертов превосходства "Арматы" над танками НАТО.
Фото: mil.ru
Читайте также:
В США признали превосходство российского танка над танками НАТО
В США назвали "ложью" лазерный комплекс "Пересвет"
Путин рассказал о целях ядерного оружия и "первом ударе"
Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
Израильский эксперт Яков Кедми считает, что время Украины как независимого государство закончилось. В скором времени танки ДНР могут прорвать украинскую оборону.
В Твери школьники умышленно бросили петарду в детскую коляску, где находился ребенок. Теперь с хулиганами будет разбираться полиция.
В Сирии происходят знаменательные события, которые реально переводят боевые действия в политический процесс урегулирования. Россия и Сирия выиграли на терпении.