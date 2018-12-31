Тестирование “Арматы” начнется в следующем году

Министерство обороны России 31 декабря подтвердило информацию о завершении заводских испытаний новой боевой машины Т-14 "Армата. Уже в 2019 году, танк будет направлен в военные НИИ для прохождения специализированных тестов. Российская армия уже в ближайшем времени получит 132 боевые машины на базе "Арматы". По предварительным данным, новейшая техника поступит на вооружение к 2021 году.

Отметим, что новейший танк Т-14 на базе шасси "Армата" является уникальной разработкой. Его основное достоинство - полная защита экипажа от любых угроз. Команда танка располагается в специальной бронекапсуле, которая исключает повреждения от боекомплекта или от возгорания ГСМ. Кроме того, Т-14 имеет инновационную активную защиту, которая может отразить любой снаряд.

Ранее "Правда.Ру" уже сообщала о признании американских военных экспертов превосходства "Арматы" над танками НАТО.

Фото: mil.ru

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