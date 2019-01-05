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Источник Правда.Ру

У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран

Силовые структуры » ФСБ

В результате расследования сотрудники ФСБ России выяснили, что у задержанного ранее в Москве Пола Уилана помимо американского гражданства есть еще гражданство Великобритании, Ирландии и Канады. Позже эту информацию подтвердил брат Уилана. 

У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран. 396739.jpeg

При беседе с журналистами, брат Уилана отказался рассказать, к кому именно задержанный приезжал на свадьбу в Россию, а также опроверг слухи о том, что сам собирается посетить своего брата в России.

Напомним, информация о задержании Пола Уилана появилась 31 декабря 2018 года, когда в полицию обратились друзья задержанного, после его исчезновения. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что Пола Уилана подозревают в шпионаже. Позже глава Госдепа США Майк Помпео потребовал у российских спецслужб отпустить гражданина США и вернуть его на родину.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании Пола Уилана.

Фото: REUTERS / Courtesy Whelan Family

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Темы США Канада Россия шпионаж Ирландия Пол Уилан Великобритания
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