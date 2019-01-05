У арестованного американского шпиона нашли гражданство еще трех стран

В результате расследования сотрудники ФСБ России выяснили, что у задержанного ранее в Москве Пола Уилана помимо американского гражданства есть еще гражданство Великобритании, Ирландии и Канады. Позже эту информацию подтвердил брат Уилана.
При беседе с журналистами, брат Уилана отказался рассказать, к кому именно задержанный приезжал на свадьбу в Россию, а также опроверг слухи о том, что сам собирается посетить своего брата в России.
Напомним, информация о задержании Пола Уилана появилась 31 декабря 2018 года, когда в полицию обратились друзья задержанного, после его исчезновения. Пресс-служба ФСБ России сообщила, что Пола Уилана подозревают в шпионаже. Позже глава Госдепа США Майк Помпео потребовал у российских спецслужб отпустить гражданина США и вернуть его на родину.
Ранее "Правда.Ру" сообщала о задержании Пола Уилана.
Фото: REUTERS / Courtesy Whelan Family
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Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
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