В Москве сочли преждевременными разговоры об обмене Пола Уилана

5 января заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что ситуация с задержанием Пола Уилана очень серьезная. В связи с этим, Москва пока не рассматривает возможность его обмена.
"Пока рано рассматривать вопросы всевозможных "обменов", так как многое в деле Уилана еще не понятно. Российским спецслужбам придется провести работу, чтобы определить, какой деятельностью занимался задержанный на территории России и какую информацию он мог передать за рубеж. Только потом можно будет говорить о предъявлении обвинений и мере пресечения", - отметил Рябков.
Напомним, "Правда.Ру" сообщала о задержании Пола Уилана 31 декабря 2018 года.
Фото: flickr.com
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Майк Помпео заявил, что задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан должен быть возвращен в США.
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