В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей, рассказывает Poplawok.

Главный российский спасатель напомнил, что спасение беспечных рыбаков требует значительных финансовых затрат, которых могло бы и не быть, если бы они не рисковали своей головой.

Он заметил, что во время поисково-спасательных работ задействуется техника, и с горе-героев можно было бы взимать деньги, хотя бы за горюче-смазочные материалы.

Зиничев также подчеркнул, что спасение "смельчаков" отвлекает силы МЧС, которые могут понадобиться для спасения людей попавших в беду не по своей воле.

Фото: Pravda.Ru

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