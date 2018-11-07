В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей, рассказывает Poplawok.
Главный российский спасатель напомнил, что спасение беспечных рыбаков требует значительных финансовых затрат, которых могло бы и не быть, если бы они не рисковали своей головой.
Он заметил, что во время поисково-спасательных работ задействуется техника, и с горе-героев можно было бы взимать деньги, хотя бы за горюче-смазочные материалы.
Зиничев также подчеркнул, что спасение "смельчаков" отвлекает силы МЧС, которые могут понадобиться для спасения людей попавших в беду не по своей воле.
Фото: Pravda.Ru
Читайте также:
Ученые так и не рассекретили работы по каспийскому монстру
Сырая рыба — хорошее лекарство от рака
Ученые: употребление лосося опасно для жизни человека
В Новой Зеландии нашли существо из другого мира
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.
Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.
В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?