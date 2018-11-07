Мир Политика Экономика Недвижимость Криптовалюты Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков

Силовые структуры » ФСБ

Глава МЧС России Евгений Зиничев предложил предъявлять счет спасенным его ведомством рыбакам, если они вышли на тонкий лед вопреки предупреждению спасателей, рассказывает Poplawok.

Главный российский спасатель напомнил, что спасение беспечных рыбаков требует значительных финансовых затрат, которых могло бы и не быть, если бы они не рисковали своей головой.

Он заметил, что во время поисково-спасательных работ задействуется техника, и с горе-героев можно было бы взимать деньги, хотя бы за горюче-смазочные материалы.

Зиничев также подчеркнул, что спасение "смельчаков" отвлекает силы МЧС, которые могут понадобиться для спасения людей попавших в беду не по своей воле.

Фото: Pravda.Ru

Читайте также:

Ученые так и не рассекретили работы по каспийскому монстру

Сырая рыба — хорошее лекарство от рака

Ученые: употребление лосося опасно для жизни человека

В Новой Зеландии нашли существо из другого мира

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы рыбаки оплата рыбалка спасение МЧС России безопасность зимняя рыбалка
Обсудить
Актуальная аналитика
Вредители и болезни
Борщевик: особо опасен для здоровья и кошелька
США и Канада. Новости и аналитика
Что означают для России итоги выборов в США
Интересное и полезное
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
Новости Все >
Продажи Skoda в России выросли на 33% по сравнению с прошлым годом
Витамин Д бесполезен в укреплении костей
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Россияне мало спят и много работают
Мероприятия к 50-летию творческой деятельности Валерия Фокина в Москве
Шторм вынудил авианосную группу США покинуть учения НАТО
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Ректор МГУ предложил изучать в школах церковнославянский язык
Читательский топ
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Росздравнадзор отзывает 8 миллионов ядовитых таблеток от давления
Мирный атом: мягкая сила России станет жесткой
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Новости Европы
Лондон пытался спрятать Скрипалей в Австралии
Военные новости
В Пентагоне усомнились в способности России поддерживать свой потенциал
Новости Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Мир. Новости мира
США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"

Вашингтон требует от Москвы и Пекина перестать торговать с Тегераном. Иначе, предупредил Майк Помпео, Россию и Китай ждут серьезные последствия.

США обратились к России и Китаю со "слабо завуалированным предупреждением"
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Мир. Новости мира
В Кремле не видят предпосылок для нормализации отношений с США
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Военные новости
Истребители НАТО сопроводили в небе над Балтийским морем российский самолет
Новости Екатеринбурга
Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно

Должны молодежи родители, заявила она, а государство никого рожать не просит. Любопытно, что в Свердловской области чиновница отвечает за работу с молодежью.

Провинциальная чиновница: государство молодежи ничего не должно
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Новости Европы
Австрия пророчит Европе вооруженное восстание беженцев
Православие
Сегодня День Казанской иконы Божией Матери
Власть
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
Василий Амирджанов Депутат заставит граждан понимать всё правильно Василий Амирджанов Игорь Буккер Забытый герой современного праздника Игорь Буккер Соломон Соловьев Ангел, рождающий "Сатану" - Астрология дня Соломон Соловьев
Комментарии
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Олигархам - бой. Либерал и патриот сошлись во мнении
В случае автокефалии УПЦ на Украину войдет армия РФ?
В России начался рост цен на интернет
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Россияне хотят зарплат и соцгарантий вместо военной мощи
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
Россия пригрозила Китаю запретом на экспорт древесины
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
В российском сегменте МКС сломался управляющий компьютер
Порошенко выгоняет РПЦ с Украины
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
За участие детей в митингах россиян хотят лишать родительских прав
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
Почему Лукашенко не любят ни в России, ни на Украине
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
В Киеве готовы "отдать" Севастополь США
История и современность Все >
Правила поведения в мечети
Правила поведения в мечети
Прогулки с мертвыми - причудливая церемония в Индонезии
Прогулки с мертвыми - причудливая церемония в Индонезии
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
В МЧС подумывают о взимании платы за спасение рыбаков
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Терменвокс: музыкальный инструмент на службе у советской разведки
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
Россия привела сирийские С-300 в готовность к бою
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
После Черного моря разведчик США замечен у Санкт-Петербурга
Самая короткая война в истории длилась 38 минут
Самая короткая война в истории длилась 38 минут
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Евросоюз хочет ясности от США в вопросе по санкциям против Ирана
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Российский министр заявил о возможности запрета экспорта древесины в Китай
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Эсминец КНР почти протаранил USS Decatur
Запад объявил охоту на русских олигархов
Запад объявил охоту на русских олигархов
Женское Все >
Штамбовые розы
Штамбовые розы
Салат на зиму из зеленых помидоров
Салат на зиму из зеленых помидоров
Маленькие секреты укропной грядки
Маленькие секреты укропной грядки
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Семь садовых работ, которые важно провести в первом месяце осени, чтобы на следующий год был хороший урожай
Шесть удивительных огородных секретов
Шесть удивительных огородных секретов
Видеть на все сто. Сохранить остроту зрения помогут упражнения и питание
Видеть на все сто. Сохранить остроту зрения помогут упражнения и питание
Аутизм будут выявлять биомаркером
Аутизм будут выявлять биомаркером
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Выручка Apple составила 62,9 миллиарда долларов
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Среднестатистический россиянин боятся потерять ребенка в путешествия
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Социологи поняли, что взрослые россияне не верят в хорошую жизнь
Инженеры из Университета Тохоку создали способ дистанционного управления собакой
Инженеры из Университета Тохоку создали способ дистанционного управления собакой
Бюстгальтеры, которые должны быть у каждой девушки
Бюстгальтеры, которые должны быть у каждой девушки
Главный страх россиян - потеря работы
Главный страх россиян - потеря работы
Кофе для профилактики болезней мозга
Кофе для профилактики болезней мозга
Мужское Все >
Линь
Линь
Составлен рейтинг стран с самой дикой природой
Составлен рейтинг стран с самой дикой природой
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как спасти кожаный диван от загрязнений?
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Как обустроить подземное пространство в загородном доме
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Десять советов, которые сделают ваш дом безупречным
Как распознать плохого риелтора?
Как распознать плохого риелтора?
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Как защитить свой коридор от осенней грязи
Семь советов, чтобы стать лучше
Семь советов, чтобы стать лучше
Депрессия и тренировка
Депрессия и тренировка
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
Армия России
"Летучая мышь" под прицелом ЦРУ
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Точка зрения
"Автокефалия Украине": роль РПЦ в операции Ватикана
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Точка зрения
Россия вводит санкции против Украины: в чем цель?
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Точка зрения
Советник Эрдогана: Как из Турции хотели сделать Сирию
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Точка зрения
Телемедицина, или Как лечиться по интернету
Интересы
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
В РПЦ ответили на призыв Порошенко "вернуться домой"
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Праведная Тавифа - воскрешенная к жизни
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
Московские зоозащитники выкупили 55 арестованных шпицев
История удивительной дружбы между собакой и уткой
История удивительной дружбы между собакой и уткой
В Вологде из частного дома сбежал сервал
В Вологде из частного дома сбежал сервал
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
Что сделало кошек священными в Древнем Египте?
Исследователи из университета Тафтс вырастили лапу у лягушки
Исследователи из университета Тафтс вырастили лапу у лягушки
В якутском поселке Тикси заработала ветряная электростанция
В якутском поселке Тикси заработала ветряная электростанция
Ученые из Тюмени придумали конфеты для памяти
Ученые из Тюмени придумали конфеты для памяти
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Сызранцы спасли кошку, застрявшую на опоре моста
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Японские инженеры разработали дистанционную систему управления собакой
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Утка-мандаринка поразила жителей Нью-Йорка
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый тренд — украсть картонную Бузову из "Пятерочки"
Новый мессия: бессмертие наяву
Новый мессия: бессмертие наяву
В Австралии на серфингиста напала акула
В Австралии на серфингиста напала акула
США и Канада. Новости и аналитика
Что означают для России итоги выборов в США

В США прошли промежуточные выборы - демократы получили контроль над палатой представителей, а республиканцы "взяли" сенат. Чем это угрожает России?

Что означают для России итоги выборов в США
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Ближний Восток
Иран обойдет санкции танкерами-невидимками
Запад терпит поражение на Востоке
Ближний Восток
Запад терпит поражение на Востоке
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Евросоюз
Что сделает с Европой преемник Меркель?
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Ближний Восток
Советник Эрдогана: "Из нас хотели сделать вторую Сирию"
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Новости Украины
Санкции Украине - это сигнал Вашингтону
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Карибские страны
Куба купит у России оружие. Задумается ли Трамп?
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Новости Европы
Дания или США переключают внимание с саудитов-убийц на Иран?
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Новости Африки
Теракт в Тунисе – эхо "жасминовой революции"
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
Новости Украины
Порошенко пригрозил России из-за спины НАТО
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ