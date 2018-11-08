ФСБ предотвратила теракт с беспилотниками на ЧМ-2018

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла планы террористов по использованию дронов в ходе проводившегося в России чемпионата мира FIFA по футболу.

Об этом сообщил на совещании российских спецслужб директор ФСБ Александр Бортников.

Отмечая участившиеся случаи использования беспилотников для террористических атак по всему миру, Бортников призвал "безотлагательно приступить к совместной разработке основ нормативно-правового регулирования процесса их применения в России".

Как сообщил "Правде.Ру" источник в силовых структурах, террористические акты на ЧМ-2018 планировались как с помощью прикрепленных к беспилотнику самодельных взрывных устройств, так и психологической атаки — взрыв даже простой петарды над местом массового скопления людей неминуемо вызвал бы панику и давку, которая стала бы "спусковым крючком" для последующего взрыва. Источник напомнил, что все стадионы были оснащены системами, не позволявшими появиться над ними дронам с "более-менее серьезной электроникой на борту".

По данным ФСБ, в России с начала 2018 года выявлено 70 ячеек международных террористических организаций в 24 регионах и задержано 777 сторонников террористической деятельности.

Как сообщала "Правда.Ру" сирйские средства ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии 24 апреля сбили неизвестные беспилотные цели. Это не первая попытка атаки на российские позиции беспилотников. По данным Минобороны РФ, в ночь на 6 января российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус.

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