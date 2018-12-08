ФСБ: Украина собиралась уничтожить Крымский мост

Федеральная служба безопасности Российской Федерации считает, что главной целью кораблей Военно-морских сил Украины было уничтожение Крымского моста.

Две недели тому назад, напомним, три корабля ВМС Украины незаконно пересекли территориальные границы Российской Федерации в акватории Азовского моря и двинулись прямиком к Керченскому проливу. Россия незамедлительно ответила на дерзкую провокацию и задержала не только все три украинских морских судна, но и украинских моряков.

В ФСБ же считают, что главной целью нападок Военно-морских сил Украины является Крымский мост. Его, уверены российская сторона, ВМС Украины собирались уничтожить. Об этом заявил заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ вице-адмирал Алексей Вольский.

По словам Алексея Вольского, Военно-морские силы Украины начали вести себя агрессивно еще в августе этого года. Украинские катера неоднократно угрожали российским судам огнем на поражение и якобы открыто демонстрировали свою полную боевую готовность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Киеве, рассмотрев снимки арестованных Россией украинских кораблей, весьма удивились. Так, на двух из них украинские депутаты углядели обыкновенное кровельное железо вместо брони. Обвинили в этом, что любопытно, действующего президента Украины Петра Порошенко.

Фото: most. life

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