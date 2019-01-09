Экс-глава ЦРУ считает Путина "подарком №1 для НАТО"

Бывшийглава ЦРУ Дэвид Петреус заявил, что Владимир Путин является «самым большим подарком» для НАТО.

По словам отставного генерала именно российский президент дал альянсу «новый повод жить» после окончания холодной войны. Об этом он заявил на конференции Raisina Dialogue в Индии, пишет РБК.

По словам Петреуса, Вашингтон делает для НАТО гораздо больше, чем остальные члены альянса, и критикует их за то, что недостаточно спонсируют эту военную организацию. Петреус также отметил, что администрация Трампа не только продолжает развивать планы своих предшественников по переброске американских военнослужащих и техники в Европу, но и занимается развитием НАТО. В пример он привел новую структуру командования альянса, введенную в 2018 году.

Ранее в интервью CNN Дэвид Петреус заявил, что Трамп был слишком «лояльным» по отношению к российскому лидеру. По мнению генерала в отставке, мировой порядок, "созданный частично Соединенными Штатами в XX веке", находится под «беспрецедентной угрозой с разных сторон», "особенно со строны России, Китая, исламистских экстремистов и киберугроз".

Петреус подал в отставку с поста директора ЦРУ в ноябре 2012 года, после того как его поймали на внебрачной связи с его биографом Паулой Бродвелл.

Как сообщала "Правда.Ру" в период "холодной войны" приоритетным направлением деятельности ЦРУ был Советский Союз, его восточноевропейские союзники и многочисленные сателлиты в различных регионах мира. После распада "империи зла" управление вроде как стало заниматься экономической разведкой, а также борьбой с терроризмом и наркомафией.

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