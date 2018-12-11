Зачем Путину выдавали удостоверение "Штази"

Немецкая газета Bild опубликовала фото выданного Владимиру Путину удостоверения бывшего Министерства государственной безопасности ГДР Это не первые архивные данные о дружбе Путина со "Штази".

Документ был обнаружен в архиве ведомства. Владимир Путин работал в Дрездене в 1985–1990 годах, будучи сотрудником Первого Управления КГБ СССР — разведки.

"Я могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, КГБ и "Штази" были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями" -, прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Как сообщает РБК в официальной биографии президента на сайте Кремля говорится, что в 1985–1990 годах он "проходил службу в территориальной разведточке в Дрездене" и дослужился до должности старшего помощника начальника отдела в звании подполковника.

"У меня хорошо шла работа. Считалось нормальным, если во время работы в загранкомандировке было одно повышение в должности. Меня повышали дважды", — вспоминал сам Путин.

Известно, что в 1989 году Путин был награжден бронзовой медалью "За выдающиеся заслуги перед Национальной народной армией ГДР". Как сообщает Die Welt ранее обнаруженное фото показывает вручение ордена ГДР в Дрездене в 1987 году.

Открытка, приложенная к фото "от имени всех коммунистов и чекистов из районного управления госбезопасности в Дрездене" приносит "самые искренние поздравления" и передает "братский боевой привет" с пожеланиями "успехов". "Исторический снимок показывает уже решительный взгляд офицера КГБ, за которым, кажется, скрывается железная воля и великая сила напористости", — пишет Die Welt.

Фото: Bild

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