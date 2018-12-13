ФСБ задержала банду спонсоров ИГИЛ*

Сотрудники ФСБ провели операцию по задержанию в различных регионах страны членов банды, собиравших деньги для боевиков "Исламского государства"* и "Джебхат-ан-Нусры»*. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Задержания были проведены в в Московском регионе, Чечне, Дагестане и Ингушетии . Всего задержано семь человек. Отмечается, что скрывающийся за рубежом приверженец радикального ислама Ахмеднабиев (Абу Умар Саситлинский) организовал под видом благотворительности разветвленную законспирированную сеть, предназначенную для финансирования террористов.
Деньги собирались через соцсети, якобы на религиозные нужды, в том числе на строительство мечетей и помощь мусульманам. Обналичивали деньги «благотворительные фонды» "Мухаджирун" и "Сальсабиль" .
Всего члены банды отправили в Сирию 38 миллионов рублей. В состав группы входили россияне - родственники международного террориста Саидова, бывшие участники банд Арби Бараева и Беслана Махаури (нейтрализован в 2015 году в Ингушетии), уточняет «РИА-Новости».
Силовики изъяли большое количество банковских карт, экстремистскую литературу, инструкции для приобретения экипировки и телефонных сим-карт.
Как сообщил в среду председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников число терактов в РФ сократилось. По его словам, за 2018 год силовики пресекли деятельность 37 экстремистских ячеек и ликвидировали 65 боевиков. Кроме того, правоохранительные органы не допустили на территорию Российской Федерации более 10 тыс. подозреваемых в терроризме.
Как сообщала "Правда.Ру", 1 октября у здания управления ФСБ в Архангельске произошел взрыв. Он, предположительно. был осуществлен смертником, учащимся в "Архангельском политехническом техникуме" Жлобицким Михаилом, использовавшим в соцсетях имя "Валерьян Панов".
*Террористические организации, запрещенные в России
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