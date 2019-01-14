Почему ФСБ закрыла заседание по украинским морякам

Сергей Бадамшин - адвокат одного из плененных украинских моряков сообщил о том, что обвинение направило в Лефортовский суд города Москвы прошение о закрытии судебного заседания по продлению ареста украинским морякам от журналистов и слушателей. В ФСБ подтвердили, что настаивают на неразглашении результатов заседания.
"Представители ФСБ России обратились в суд с требованием провести заседание в закрытом режиме. Обвинение ссылается на право нераскрытия тайны предварительного следствия. Также представители ФСБ просят не выдавать никакой информации о заседании без предварительного согласования со следователем. Я считаю, что это грубое нарушение принципа открытости правосудия", - отметил Бадамшин.
Напомним, украинских моряков задержали 25 ноября 2018 года во время попытки незаконно пересечь российскую границу в акватории Черного моря.
Ранее "Правда.Ру" уже рассказывала о том, что в Москве отказались признать украинских моряков военнопленными.
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