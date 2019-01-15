На западе России стоят войска в керамической броне

В Брянской и Смоленской областях сотрудники мотострелкового подразделения общевойсковой армии Западного военного округа получили около полутора тысяч керамических бронежилетов нового образца. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.
Защитный жилет оснащен множеством керамических панелей пятого и шестого классов защиты, которые способны выдержать выстрел в упор из снайперской винтовки, а также попадание усиленной пули калибра 7,62 для всем известного автомата Калашникова. На жилет легко монтируются дополнительные отсеки под карманы и дополнительное оружие, а также под средства химической защиты и другого защитного снаряжения. Приблизительный вес бронежилета составляет около семи с половиной килограммов. Защита нового образца входит в экипировку "Ратник".
Ранее Правда.Ру писала о том, что базовая стоимость комплекта экипировки "Ратник-2" стоит в среднем 200 тысяч рублей. "Это полная экипировка, включая оружие", — сообщил "Новости" гендиректор ЦНИИточмаша Дмитрий Семизоров. Для сравнения базовая стоимость французской экипировки под названием "Феллин" составляет порядка 200 тысяч долларов.
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