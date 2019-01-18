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Источник Правда.Ру

СК призвал не доверять сообщениям террористов о ЧП в Магнитогорске

Силовые структуры » ФСБ

18 января представитель Следственного комитета Российской Федерации Светлана Петренко сообщила о недостоверной информации относительно взрыва жилого дома в Магнитогорске, которую сообщают террористы и радикалы. Также она призвала россиян не верить слухам о причастности террористов к происшествию в Магнитогорске, так как, таким образом они пытаются привлечь к себе внимание.

СК призвал не доверять сообщениям террористов о ЧП в Магнитогорске. 397360.jpeg

Светлана Петренко подчеркнула, что версия теракта не отбрасывается следователями, а прорабатывается наравне с остальными. Однако приоритетной версией остается взрыв бытового газа.

"На данный момент мы не можем говорить со стопроцентной уверенностью о том, что произошло в Магнитогорске 31 декабря. Но все факты говорят о взрыве бытового газа. Следственный комитет ознакомит россиян с точными выводами после того, как будет проведен тщательный анализ данных с места происшествия", - пояснила Светлана Петренко.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о взрыве и обрушении подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске, а также о том, что мешает следователям сделать единый вывод о происшествии.

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

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Темы СК РФ взрыв Россия трагедия терроризм Магнитогорск Следственный комитет
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