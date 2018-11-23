Браудер попросил помощи Канады в исключении России из Интерпола

Британский финансист Уильям Браудер обратился за помощью к правительству Канады. Так, Браудер намерен добиться исключения Российской Федерации из Интерпола и уверен, будто официальная Оттава может и хочет ему помочь.

Уильям Браудер напомнил, что совсем недавно Россия была исключена из списка участников Олимпийских игр 2018 года. Этого подданному Соединенного Королевства кажется недостаточным — он поделился мнением, что РФ необходимо исключить из Интерпола. И сделать это, отметил он, необходимо как можно скорее. По его мнению, Москва злоупотребляет членством в Международной организации уголовной полиции. Уильям Браудер отметил, что, согласно уставу Интерпола, дело о рассмотрении нарушения законов организации посчитают открытым, если хотя бы одно государство будет ходатайствовать об этом. Этой страной, уверен британский финансист, и должна стать Канада.

Уильям Браудер считает, что Российская Федерация использовала свое членство в Интерполе для слежки и преследования десятков людей. Среди них, отметил британский финансист, правозащитники, активисты и юристы.

Любопытно, что в России Уильям Браудер заочно осужден за ряд тяжких финансовых преступлений. Британский финансист захватывал активы крупнейших российских компаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на пост главы Интерпола выдвинули выходца из Южной Кореи Ким Чен Яна. Сообщалось, что победу в выборах одержит его конкурент, российский генерал Александр Прокопчук. Но целый ряд государств заявил, что победа россиянина неприемлема.

Фото: Fotodom. ru

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