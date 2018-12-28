Крым отгородили от Украины 60-километровым забором

28 декабря в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крымскому полуострову рассказали о вводе в эксплуатацию заграждения на границе с Украиной. Помимо металлических охранных конструкций на границе были установлены специальные технические средства и сигнализация. В управлении отметили, что построенные защитные сооружения позволят сократить объем контрабанды, а также исключить проникновение украинских диверсантов на территорию полуострова.

Протяженность стены составляет около 60 километров. По периметру заграждения расположены различные датчики, которые записывают происходящее, фиксируют перемещения, а также контролируют ситуацию в ночное время суток. Представители ФСБ подчеркнули, что в оснащении заградительных сооружений использовались новейшие сигнализационные комплексы, которые устанавливают в местах "с наиболее острой обстановкой".

Ранее "Правда.Ру" писала о Лолите Милявской, которая заявила, что Крым является частью Украины.

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