28 декабря в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Крымскому полуострову рассказали о вводе в эксплуатацию заграждения на границе с Украиной. Помимо металлических охранных конструкций на границе были установлены специальные технические средства и сигнализация. В управлении отметили, что построенные защитные сооружения позволят сократить объем контрабанды, а также исключить проникновение украинских диверсантов на территорию полуострова.
Протяженность стены составляет около 60 километров. По периметру заграждения расположены различные датчики, которые записывают происходящее, фиксируют перемещения, а также контролируют ситуацию в ночное время суток. Представители ФСБ подчеркнули, что в оснащении заградительных сооружений использовались новейшие сигнализационные комплексы, которые устанавливают в местах "с наиболее острой обстановкой".
Ранее "Правда.Ру" писала о Лолите Милявской, которая заявила, что Крым является частью Украины.
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