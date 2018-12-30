Бенгальские огни и гирлянда: красиво, но опасно

В новогодние праздники риск возникновения бытовых пожаров повышается в несколько раз. О правильном использовании предметов новогоднего декора и мерах предосторожности рассказал руководитель Общероссийской общественной организации "Российский союз спасателей" МЧС Сергей Щетинин.

По мнению эксперта "Правды.Ру", основной причиной чрезвычайных происшествий в новогодние праздники является чрезмерное употребление алкоголя. Под действием спиртных напитков человек чрезмерно расслаблен и может не заметить опасности.

Обратить особое внимание стоит на искусственные елки и гирлянды. В современных искусственных елках установлены вещества, которые препятствуют возгоранию, но со старыми елками стоит быть осторожнее.

При покупке светящейся гирлянды нужно проверить, есть ли у нее сертификат безопасности. Любимые всеми бенгальские огни тоже могут быть опасны. Их нужно использовать на открытом воздухе, вдалеке от легковоспламеняющихся веществ: детских игрушек, мишуры. Крупные огни лучше зажигать на улице.

Не менее важными являются меры предосторожности при запуске фейерверка. "Пиротехнику нужно покупать в специализированных магазинах и обязательно проверять наличие сертификата соответствия. Это будет некой гарантией того, что фейерверк сработает как надо.

Запускать пиротехнику надо на отведенных площадках. В каждом городе муниципалитетами, администрациями выделяются площадки для запуска таких пиротехнических изделий.

Если это воздушные хлопушки без пороховых зарядов, то их можно использовать, конечно, и дома. Но не стоит забывать что нужно беречь органы зрения. А что касается хлопушек с пороховыми зарядами, то, конечно, запускать их можно лишь на улице, подальше от воспламеняющихся предметов, не направляя на людей", — рассказал "Правде.Ру" Сергей Щетинин.

Очень опасными в Новый год, по словам эксперта "Правды.Ру", являются свечи. В некоторых семьях на Новый год до сих пор пытаются установить свечу на елку. Однако, "чтобы устроить пожар, не обязательно так изощряться", ведь оставленные на столе после ужина свечи тоже могут стать причиной возгорания, с горечью иронизирует эксперт.

"Думаю, что вместо бутылки какого-то дорогого коньяка лучше купить огнетушитель. Это будет гораздо полезнее для ваших близких людей, квартиры, вашего имущества. Берегите себя, думайте о безопасности. Жизнь у нас одна", — предупреждает читателей "Правды.Ру" Сергей Щетинин.