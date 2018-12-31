Спецслужбы РФ задержали американца по обвинению в шпионаже

28 декабря в Москве был задержан Пол Уилан - гражданин Соединенных Штатов Америки. В Управлении ФСБ Российской Федерации рассказали, что задержанного взяли на "горячем", при проведении спецоперации. Силовики не дали дополнительных комментариев. Сейчас Пол Уилан находится в заключении. Ему вменяют 276 статью УК РФ "Шпионаж".

Задержанному грозит от 10 до 20 лет лишения свободы в случае, если обвинение докажет его вину. В Центре общественных связей ФСБ Российской Федерации подчеркнули, что силовиками проводятся мероприятия направленные на сбор дополнительных сведений и выявление возможных сообщников задержанного.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала об успехах российских разведчиков.

Фото: flickr.com/ Lionel Martinez

Читайте также:

Глава СВР рассказал о российских разведчиках повсюду

Как разоблачили двойного агента Альфреда Редля