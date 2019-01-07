Сотрудники ФСИН «выгорают» из-за общения с заключенными

Правозащитники стали чаще "выгорать" на своей работе и у них на это есть веские причины. С данным заявлением выступил заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко.

Постоянному стрессу подвергаются, по словам Максименко, как сотрудники в возрасте, так и совсем молодые работники исправительной системы. Сами правозащитники и их руководство отмечают сильный моральный износ, связанный именно со своей работой. Причиной такого состояния стало постоянное общение с заключенными, за плечами которых ужасные деяния. Контакт с осужденными по тяжким и особо тяжким статьям добавляет особый стресс сотрудникам тюрьмы.

Не менее важной причиной эмоционального выгорания Валерий Максименко считает участившиеся случаи нападения заключенных на работников тюрем. Однако принимать специальные средства защиты от осужденных сотрудники не торопятся. Любое применение силы в подобных случаях может грозить уголовной статьей самому правозащитнику.

На данный момент сотрудники ФСИН могут обратиться к штатному психологу, чтобы постараться побороть моральную усталость. В исправительных учреждениях по всех стране работает более тысячи кабинетов психологической помощи.

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