Уже "под колпаком" генерал Росгвардии Золотов озаботился репутацией

Глава Росгвардии Виктор Золотов подал иск к Алексею Навальному о защите чести, достоинства и деловой репутации. Однако, репутацию, похоже, не восстановить.

Поводом стали не обвинения в кумовстве и завышении закупочных цен, а сведения о недвижимости руководства ведомства, опубликованные Навальным, сообщает РБК.Иск подан в Люблинский суд Москвы, по словам адвоката Золотова Шота Горгадзе. Сумма иска составляет 1 млн руб.«Речь в иске идет в том числе о возможных коррупционных историях в сфере закупок, о которых говорит Навальный без какой-либо доказательной базы», - сказал юрист.

Сам Навальный в своем Twitter заявил, что придет в суд и повторит свои слова по поводу Росгвардии.

Как известно, ФБК обвинил руководство Росгвардии в том, что после принятия постановления правительства об определении единственного поставщика стоимость продуктов, приобретаемых для войск, увеличилась в два-три раза. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело о наличии признаков нарушения законодательства России о государственном оборонном заказе при поставке продуктов Росгвардии мясокомбинатом «Дружба народов», рассказали РБК источник в службе и собеседник в правоохранительных органах.

Ранее, по их словам, проверку информации о возможной поставке Росгвардии продовольствия по завышенным ценам начала Главная военная прокуратура.

Как уточняют источники РБК в ФАС, служба возбудила дело в ноябре по обращению ФСБ. Известно, что Мелеузовский мясокомбинат поставлял «Дружбе народов» сосиски по цене 260 руб. за килограмм, а сардельки - по 270 руб. (в эту стоимость входили также затраты на доставку товара грузополучателю). «Дружба народов» брала с Росгвардии за эти же сосиски и сардельки уже по 350 руб. за килограмм, уточняется в обращении ФС.

Только по закупке сарделек и сосисок в рамках контракта ГОЗ № 56 цена была «необоснованно завышена» на сумму 3,4 млн руб., утверждает ФСБ.

Напомним, что в сентябре начальник Росгвардии вызвал оппозиционера, находившегося в тот момент под арестом, на "дуэль", пообещав сделать из него "отбивную". После освобождения Навальный в свою очередь предложил Золотову теледебаты, но тот отказался, заявив, что приглашал главу ФБК "на другое".

Позднее Золотов предложил проверить Навального на "детекторе лжи". Оппозиционер, в свою очередь, попросил Росимущество изъять у Золотова дачу, утверждая, что генерал незаконно владеет недвижимостью, ранее находившейся в государственной собственности.

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