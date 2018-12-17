В Кармаскалинском отделе МВД, где ранее проходил службу подозреваемый в изнасиловании дознавателя Салават Галиев, прошел неожиданный обряд.
Если верить порталу Proufu, оставшемуся без начальника коллективу показалось, что на него навели ... порчу, которая и стала причиной всех бед полицейского отдела.
По данным СМИ, руководитель отдела кадров РОВД вместе со своим супругом- начальником ОБЭП якобы позвали в отдел православного и исламского священника для прочтения молитв и проведения "очищения".
«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого, ну и дали наказ не блудить друг с другом, и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга большой грех», - якобы сообщает источник proufu.ru
Ранее результаты экспертизып одтвердили факт насильственных сексуальных действий полицейских в отношении дамы-дознавателя. СК РФ уже возбудил уголовные дела.
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