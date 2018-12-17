СМИ: мулла и батюшка сняли порчу с отдела МВД Башкирии

В Кармаскалинском отделе МВД, где ранее проходил службу подозреваемый в изнасиловании дознавателя Салават Галиев, прошел неожиданный обряд.

Если верить порталу Proufu, оставшемуся без начальника коллективу показалось, что на него навели ... порчу, которая и стала причиной всех бед полицейского отдела.

По данным СМИ, руководитель отдела кадров РОВД вместе со своим супругом- начальником ОБЭП якобы позвали в отдел православного и исламского священника для прочтения молитв и проведения "очищения".

«Два бородатых служителя культа начали бродить по кабинетам в отделе полиции и просить у их начальника (Бога) повышения раскрываемости, помощи в профилактике преступлений. Они изгоняли нечистого, ну и дали наказ не блудить друг с другом, и строго наказали полицейским, что насильничать друг друга большой грех», - якобы сообщает источник proufu.ru

Ранее результаты экспертизып одтвердили факт насильственных сексуальных действий полицейских в отношении дамы-дознавателя. СК РФ уже возбудил уголовные дела.