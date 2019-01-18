Дознавателя из Уфы, заявившую об изнасиловании, уволили из МВД

18 января в пресс-службе регионального отделения МВД Башкирии сообщили об увольнении двух сотрудниц дознания по причине употребления спиртных напитков на рабочем месте. По предварительным данным, одна из уволенных сотрудниц ранее заявляла о том, что ее изнасиловали трое высокопоставленных коллег.

"После проведенной проверки было установлено, что две сотрудницы дознания употребляли спиртные напитки вместе с тремя руководителями в административном помещении. По итогам проверки, провинившиеся сотрудницы были уволены", - сообщили в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах Башкирии подтвердил, что уволенная сотрудница действительно проходит по делу об изнасиловании тремя сотрудниками полиции. Вторая уволенная сотрудница проходит по тому же делу свидетелем.

Ранее "Правда.Ру" рассказывала о причинах насилия среди людей. По мнению Университета Новой Англии Дэвида Смита, насилие возникает когда одни люди возводят других в ранг "низших" существ.

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