СМИ: молодежи с Кавказа грозят облавы силовиков

Вузы крупных городов России ждет серьезная проверка правоохранительных органов. Особое внимание будет уделено студентам кавказских республик.

Поводом для беспокойства силовых структур стала недавняя операция, которая была проведена в общежитии Российского государственного геологоразведочного университета. У студентов вуза были найдены и конфискованы служебные удостоверения, оружие, флаги и гербы различных республик. Правоохранители задержали десятки учащихся из Ингушетии. По некоторым данным, кавказские студенты не только хранили у себя запрещенные предметы, но и успели установить в университете свои законы.

Правильная, с точки зрения поддержания общественного порядка, проверка была сильно раскритикована. Председатель Российского конгресса народов Кавказа Асламбек Паскачев заявил, что, по его мнению, визит силовиков к студентам был намеренным и демонстративным. "Мы не защищаем тех, кто ведет себя недостойно, но выступаем против показательных спецопераций. Это не должно быть шоу!" — отметил Паскачев.

Однако у силовых органов есть свое обоснование проверки. Правоохранители утверждают, что некоторые уроженцы Кавказа становятся примером недостойного поведения, устанавливая собственные порядки и законы. Появление в стенах вуза с оружием в кармане — один из таких неприемлемых для общества законов. На сегодняшний день у силовиков есть все основания для продолжения спецопераций и в других городах России.

Данная проверка уже стала темой для споров и дискуссий. В основном эксперты разделились на два лагеря: те, кто поддерживает силовиков и подобные спецоперации, и те, кто считает действия правоохранительных органов ущемлением прав кавказцев и клеветой в их сторону.

Фото: соцсети

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