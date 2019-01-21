21 января начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения ГУОБДД МВД РФ Сергей Хранцкевич рассказал журналистам о новой инициативе Госавтоинспекции, которая должна снизить количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах с участием детей.
Так в МВД предлагают обязать городских детей носить светоотражающую одежду, чтобы их передвижения были более заметными для водителей.
"Сейчас в МВД прорабатывается инициатива обязать несовершеннолетних носить светоотражающие элементы в городах. Потому что сегодня это только рекомендация, которую мало кто принимает", - сообщил Хранцкевич.
Напомним, весной прошлого года российских водителей обязали надевать светоотражающую куртку при выходе из транспортного средства вне населенного пункта.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала об инициативе Госавтоинспекции наказывать автошколы, ученики которых часто попадают в ДТП. Стражи правопорядка предлагают штрафовать автошколы за то, что их ученики попадают в аварии.
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