Новый год без происшествий: полиция начинает работать в усиленном режиме

Традиционно с наступлением новогодних праздников увеличивается не только количество выходных дней, но и число полицейских патрулей на улицах страны.

О мерах обеспечения порядка в новогодние каникулы рассказал член президиума общероссийской организации "Офицеры России" полковник запаса Андрей Головатюк.

По сообщению Андрея Головатюка, к наступлению Нового года в полиции готовятся особым способом. Для избежания несчастных случаев и чрезвычайных происшествий правоохранительные органы переходят на усиленный режим работы. В местах массового скопления людей появляются дополнительные патрули.

В новогодние праздники, помимо вокзалов, площадей и аэропортов, потенциально опасными местами считаются и ледовые городки, а также улицы, где могут проходить массовые гуляния людей.

В рамках усиления безопасности силовики создают системы допуска на предмет обнаружения у граждан взрывоопасных предметов, а также огнестрельного и холодного оружия.

"Везде будут установлены рамки металлообнаружителей. Соответственно, в случае возникновения каких-то ситуаций, будут приведены в готовность и силы МЧС, и МВД, и Федеральной службы безопасности. Так, все силы правоохранительных органов готовы к этим праздникам, все соответствующие приказы, насколько я знаю, отданы, инструктажи проведены", — отметил эксперт "Правды.Ру".

Андрей Головатюк объяснил в интервью "Правде.Ру", что бояться за общественный порядок гражданам не стоит. В этом году у правоохранительных органов была отличная возможность показать навыки своей работы. Это работа на Чемпионате мира по футболу, а также на выборах президента РФ.

Поучаствовать в обеспечении порядка в общественных местах может каждый гражданин. Для этого необходимо быть бдительным и обращать внимание на подозрительные предметы, оставленные без присмотра. "Это нужно делать и в метро, и в общественном транспорте, и где-то в других местах, где нет еще сотрудников правоохранительных органов, особенно на подступах к этим объектам, например, в подъездах домов. Как только граждане увидят странный предмет, сразу необходимо вызвать сотрудников правоохранительных органов, полиции, Росгвардии. Они приедут, проверят и вынесут свой вердикт об опасности того или иного предмета. Бдительность и еще раз бдительность", — резюмировал Андрей Головатюк в беседе с корреспондетом "Правды.Ру".

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