Как советские моряки американцев пугали

События, описанные в этой истории, относятся к началу восьмидесятых годов XX века. Это было время особенно сильного противостояния США и СССР.

Про те времена ходит много интересных баек и слухов. События этой истории происходили в Атлантическом океане. Советская подводная лодка была на боевом патрулировании у берегов США.

Однажды на лодке произошла авария, которая хоть и не была очень серьезной, но требовала всплытия и продолжительного ремонта. Естественно, субмарина была тотчас обнаружена. И, надо сказать, американцы были довольно встревожены этим событием.

Видя, что лодка дрейфует, американцы направили к ней самолет-разведчик. И с этого момента этот самолет стал наведываться ежедневно и по несколько часов кружил над субмариной.

Конечно, командир лодки понимал, что американцы тщательно ее изучают. Проводят фотосъемку и сканируют радиочастоты. Но, увы, справиться с таким обстоятельством команда лодки не могла.

Видя, что реакции не следует, американцы стали просто наглеть. С каждым новым полетом самолет опускался все ниже и ниже. Дошло до того, что американцы стали отрабатывать учебную имитацию атаки.

Естественно, это очень нервировало советских моряков. После очередного боевого захода команда субмарины решила действовать.

Принесли из ремонтного отсека вентиляционную трубу, которая с расстояния здорово напоминала РПГ. А если положить ее на плечо да прицелиться, то почти точная копия. Все приготовления были сделаны, оставалось только встретить незваных гостей.

Самолет-разведчик не заставил себя долго ждать.

Как только в небе появился надоедливый самолёт, вся команда высыпала на палубу, а матрос с трубой расположился на мостике.

Видя такую теплую встречу, самолет спустился еще ниже. Наверное, летчики подумали, что моряки будут сигналить о помощи, но не тут-то было. Матрос с трубой закинул ее себе на плече и сделал вид, будто прицеливается. В этот момент другой матрос вставил в отверстие позади трубы сигнальную ракету и потянул шнур.

Впечатление было незабываемое, со стороны все выглядело точь-в-точь как боевой выстрел.

Реакция летчиков была молниеносной. Совершив резкий маневр уклонения и выпустив веер тепловых ловушек, самолет резко сменил курс и ушел за горизонт. Вероятно, американцы действительно поверили, что выстрел был настоящий.

Но больше они не появлялись и не донимали моряков.

Неизвестно, действительно ли такой случай имел место, или это одна из баек того времени. Но есть немало курьезных моментов, которые действительно имели место в годы холодной войны.

Источник фото: ru.m.wikipedia.org

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