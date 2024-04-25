Дырявое небо Украины. Ударный дрон "Форпост" опять кошмарит врага

Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост"

Дроны ВС РФ "Форпост-РУ" опять охотятся за врагом. В этот раз они были замечены в Харьковской области.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские бойцы за два дня нанесли ими ряд результативных ударов по позициям и боевой технике националистов.

В спецоперации "Форпост-РУ" участвует с самого начала. За это время БПЛА в его активе цели на любой вкус: от РЛС до машин. Например, весной 2022 года он уничтожил украинский радиолокатор ЗРК С-300 в полусотне километров от Киева.

Дрон изготавливают на "Уральском заводе гражданской авиации". В основе его платформы — израильский беспилотник IAI Searcher Mk II. От него в нашем БПЛА осталась только внешность — в конце 10-х гг. он был полностью импортозамещён.

"Второй приход" дрона связывают с дырами в ПВО Украины. Пока киевские пропагандисты "сбивала" десятки русских истребителей — в реальности ВС РФ уничтожали ЗРК и РЛС бандеровцев в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

За февраль-март армия России "выключила" 8 (!) РЛС П-18 и несколько ЗРК украинской армии, включая IRIS-T SLM (Германии). И это только то, что подтверждают видеокадры. Использование средневысотных российских ударных беспилотников на Харьковском фронте означает то, что украинские системы противовоздушной обороны там еле работают.

Досье

"Форпост-РУ"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост-РУ" является российским разведывательно-ударным БПЛА, основанным на израильском БПЛА IAI Searcher. Он производится компанией "Эникс" по лицензии Israel Aerospace Industries.

"Форпост-РУ" предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по наземным целям.

БПЛА может оснащаться различными типами полезной нагрузки, включая оптические и инфракрасные камеры, радары, лазерные целеуказатели и управляемые ракеты.

"Форпост-РУ" используется российской армией с 2014 года.

Характеристики

Размах крыла: 17,8 м

Длина: 10,67 м

Высота: 3,3 м

Максимальный взлетный вес: 450 кг.

Роторный двигатель Rotax 914

Мощность: 115 л. с.

Максимальная скорость: 200 км/ч

Крейсерская скорость: 160 км/ч

Практический потолок: 5000 м

Дальность полета: 300 км

Вооружение

Управляемые ракеты: Х-58 "Удар", ПТРК "Атака"

Неуправляемые бомбы: КАБ-20, ОФАБ-100

Пулеметы: ГШ-23.

Боевое применение:

"Форпост-РУ" использовался российской армией во время войны в Сирии.

БПЛА также применяется в ходе СВО.

Любопытные факты

Использование "Форпост-РУ" в войне в Сирии вызвало критику со стороны правозащитных групп.

Также были высказаны опасения, что "Форпост-РУ" может быть использован для проведения кибератак.

IAI Searcher Mk II

IAI Searcher Mk II — израильский тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

Характеристики

Размах крыла: 8,55 метра

Длина: 5,85 метра

Высота: 1,25 метра

Максимальный взлетный вес: 436 килограммов

Полезная нагрузка: до 120 килограммов.

Двигатель Limbach L 550

Мощность: 35 кВт (47 л. с.)

Максимальная скорость: 200 километров в час

Крейсерская скорость: 146 километров в час

Дальность полета: до 200 километров

Продолжительность полета: до 12 часов.

Оборудование

Электрооптические (EO) и инфракрасные (IR) камеры

Другие датчики

Применение

Сбор разведывательных данных в режиме реального времени

Целеуказание

Оценка ущерба на поле боя.

Страны-операторы

Израиль

Азербайджан

Индия

Россия

Сингапур

Боевое применение

Израильско-палестинский конфликт

Война в Афганистане.

Searcher Mk II зарекомендовал себя как надежный и эффективный БПЛА, который используется для выполнения различных задач разведки и наблюдения.