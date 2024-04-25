Дырявое небо Украины. Ударный дрон "Форпост" опять кошмарит врага

Дроны ВС РФ "Форпост-РУ" опять охотятся за врагом. В этот раз они были замечены в Харьковской области.
Российские бойцы за два дня нанесли ими ряд результативных ударов по позициям и боевой технике националистов.
В спецоперации "Форпост-РУ" участвует с самого начала. За это время БПЛА в его активе цели на любой вкус: от РЛС до машин. Например, весной 2022 года он уничтожил украинский радиолокатор ЗРК С-300 в полусотне километров от Киева.
Дрон изготавливают на "Уральском заводе гражданской авиации". В основе его платформы — израильский беспилотник IAI Searcher Mk II. От него в нашем БПЛА осталась только внешность — в конце 10-х гг. он был полностью импортозамещён.
"Второй приход" дрона связывают с дырами в ПВО Украины. Пока киевские пропагандисты "сбивала" десятки русских истребителей — в реальности ВС РФ уничтожали ЗРК и РЛС бандеровцев в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
За февраль-март армия России "выключила" 8 (!) РЛС П-18 и несколько ЗРК украинской армии, включая IRIS-T SLM (Германии). И это только то, что подтверждают видеокадры. Использование средневысотных российских ударных беспилотников на Харьковском фронте означает то, что украинские системы противовоздушной обороны там еле работают.
"Форпост-РУ"
Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост-РУ" является российским разведывательно-ударным БПЛА, основанным на израильском БПЛА IAI Searcher. Он производится компанией "Эникс" по лицензии Israel Aerospace Industries.
"Форпост-РУ" предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по наземным целям.
БПЛА может оснащаться различными типами полезной нагрузки, включая оптические и инфракрасные камеры, радары, лазерные целеуказатели и управляемые ракеты.
"Форпост-РУ" используется российской армией с 2014 года.
Характеристики
Роторный двигатель Rotax 914
Вооружение
Боевое применение:
Любопытные факты
IAI Searcher Mk II
IAI Searcher Mk II — израильский тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI).
Характеристики
Двигатель Limbach L 550
Оборудование
Применение
Сбор разведывательных данных в режиме реального времени
Страны-операторы
Боевое применение
Searcher Mk II зарекомендовал себя как надежный и эффективный БПЛА, который используется для выполнения различных задач разведки и наблюдения.
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