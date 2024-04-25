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Дмитрий Плотников
Дырявое небо Украины. Ударный дрон "Форпост" опять кошмарит врага

Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост"

Силовые структуры » Военные новости

Дроны ВС РФ "Форпост-РУ" опять охотятся за врагом. В этот раз они были замечены в Харьковской области.

Харьковское небо контролирует русский беспилотник "Форпост"
Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Российские бойцы за два дня нанесли ими ряд результативных ударов по позициям и боевой технике националистов.

В спецоперации "Форпост-РУ" участвует с самого начала. За это время БПЛА в его активе цели на любой вкус: от РЛС до машин. Например, весной 2022 года он уничтожил украинский радиолокатор ЗРК С-300 в полусотне километров от Киева.

Дрон изготавливают на "Уральском заводе гражданской авиации". В основе его платформы — израильский беспилотник IAI Searcher Mk II. От него в нашем БПЛА осталась только внешность — в конце 10-х гг. он был полностью импортозамещён.

"Второй приход" дрона связывают с дырами в ПВО Украины. Пока киевские пропагандисты "сбивала" десятки русских истребителей — в реальности ВС РФ уничтожали ЗРК и РЛС бандеровцев в Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

За февраль-март армия России "выключила" 8 (!) РЛС П-18 и несколько ЗРК украинской армии, включая IRIS-T SLM (Германии). И это только то, что подтверждают видеокадры. Использование средневысотных российских ударных беспилотников на Харьковском фронте означает то, что украинские системы противовоздушной обороны там еле работают.

Досье

"Форпост-РУ"

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Форпост-РУ" является российским разведывательно-ударным БПЛА, основанным на израильском БПЛА IAI Searcher. Он производится компанией "Эникс" по лицензии Israel Aerospace Industries.

"Форпост-РУ" предназначен для ведения воздушной разведки, целеуказания, корректировки артиллерийского огня и нанесения ударов по наземным целям.

БПЛА может оснащаться различными типами полезной нагрузки, включая оптические и инфракрасные камеры, радары, лазерные целеуказатели и управляемые ракеты.

"Форпост-РУ" используется российской армией с 2014 года.

Характеристики

  • Размах крыла: 17,8 м
  • Длина: 10,67 м
  • Высота: 3,3 м
  • Максимальный взлетный вес: 450 кг.

Роторный двигатель Rotax 914

  • Мощность: 115 л. с.
  • Максимальная скорость: 200 км/ч
  • Крейсерская скорость: 160 км/ч
  • Практический потолок: 5000 м
  • Дальность полета: 300 км

Вооружение

  • Управляемые ракеты: Х-58 "Удар", ПТРК "Атака"
  • Неуправляемые бомбы: КАБ-20, ОФАБ-100
  • Пулеметы: ГШ-23.

Боевое применение:

  • "Форпост-РУ" использовался российской армией во время войны в Сирии.
  • БПЛА также применяется в ходе СВО.

Любопытные факты

  • Использование "Форпост-РУ" в войне в Сирии вызвало критику со стороны правозащитных групп.
  • Также были высказаны опасения, что "Форпост-РУ" может быть использован для проведения кибератак.

IAI Searcher Mk II

IAI Searcher Mk II — израильский тактический разведывательный беспилотный летательный аппарат, разработанный компанией Israel Aerospace Industries (IAI).

Характеристики

  • Размах крыла: 8,55 метра
  • Длина: 5,85 метра
  • Высота: 1,25 метра
  • Максимальный взлетный вес: 436 килограммов
  • Полезная нагрузка: до 120 килограммов.

Двигатель Limbach L 550

  • Мощность: 35 кВт (47 л. с.)
  • Максимальная скорость: 200 километров в час
  • Крейсерская скорость: 146 километров в час
  • Дальность полета: до 200 километров
  • Продолжительность полета: до 12 часов.

Оборудование

  • Электрооптические (EO) и инфракрасные (IR) камеры
  • Другие датчики

Применение

Сбор разведывательных данных в режиме реального времени

  • Целеуказание
  • Оценка ущерба на поле боя.

Страны-операторы

  • Израиль
  • Азербайджан
  • Индия
  • Россия
  • Сингапур

Боевое применение

  • Израильско-палестинский конфликт
  • Война в Афганистане.

Searcher Mk II зарекомендовал себя как надежный и эффективный БПЛА, который используется для выполнения различных задач разведки и наблюдения.

Подробно об ударном дроне Форпост-РУ России
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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