Дырявое небо Украины. Ударный дрон "Форпост" опять кошмарит врага

Дроны ВС РФ "Форпост-РУ" опять охотятся за врагом. В этот раз они были замечены в Харьковской области.

Фото: commons.wikimedia.org by DoroshenkoE is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International