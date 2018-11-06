Животные-герои: как голубка спасла солдат в годы Первой мировой

С древнейших времен животные бок о бок с человеком участвовали в сражениях. История знает множество удивительных случаев, когда братья меньшие проявляли необычайную храбрость на поле битвы.

Рядом с человеком доблестно служили лошади и собаки. Иногда в войнах участвовали и совсем экзотические животные. В их числе — боевые слоны, тигры и даже бабуины.

Отдельно в этом списке стоит голубь. Человек использовал голубей как почтальонов вплоть до конца Первой мировой войны. Надо сказать, что именно эта война стала причиной самого масштабного использования голубей в качестве посыльных. Сегодня я расскажу об удивительной птице по имени Шер Ами, которая благодаря своим действиям навсегда осталась в истории этой войны.

В октябре 1918 года отряд бойцов 77-й пехотной дивизии США прорвался на вражескую территорию. Завязался яростный бой, после которого отряд был окружен.

С собой у бойцов отряда было четыре почтовых голубя. Командир решил отправить одного из них к своим, с просьбой о нанесении артиллерийского удара. Но в донесении были указаны ошибочные координаты.

При нанесении ошибочного обстрела, погибла почти половина солдат. Надо отметить, что немцы хорошо знали, что американцы используют птиц для связи со своими. И каждый раз открывали шквальный огонь по пернатым посыльным. В результате такого обстрела было убито две птицы.

В распоряжении отряда осталась последняя птица — это была голубка по имени Шер Ами. Как только американцы выпустили птицу, немцы тут же открыли по ней очередь.

Немецкие пули зацепили грудь животного, оторвали одну лапку и выбили глаз. Но несмотря на такие увечья, случилось настоящие чудо. Птице хватило сил пролететь над позициями немцев.

Ей — израненной и обессиленной — удалось добраться до своих. В результате полученных данных по позициям врага был нанесен сокрушительный артиллерийский удар. Союзникам удалось прорвать кольцо окружения и выйти к окруженной группе.

В живых из 500 бойцов осталось только 194 человека. И именно они были обязаны своим спасением смелой птице.

В то время, когда шла операция по освобождению окруженной группы, врачи полевого госпиталя боролись за жизнь голубки. К счастью, птицу удалось спасти. После того как она выздоровела, Шер Ами стала национальным героем.

Командование решило наградить ее Военным крестом. Умерла смелая птица через год. Сегодня ее чучело хранится в Смитсоновском институте.

Источник фото: ru. m.wikipedia.org

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