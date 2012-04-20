Мельница мифов: могильщики Рима

Таково уж свойство человеческого восприятия, что тех людей или явления, которые имеют негативную словесную окраску, обычно воспринимают отрицательно. Так случилось и с варварами-готами: это германское племя, именуемое могильщиками Западной римской империи, многие считают отсталым, примитивнымлюдьми, а их армию — скопищем небоеспособных дикарей.

Дело скорее всего в слове "варвар", которым греки и вслед за ними римляне обозначали людей отличной от них культуры, вдобавок говоривших на непонятном языке. Barbarus — это тот, кто лопочет невесть что вроде "быр-быр". Они отличались от ухоженных представителей утонченной средиземноморской культуры наличием бороды (barba), да еще и штанами. Правда, данный элемент одежды римские легионеры по достоинству оценили и позаимствовали. В походах и на зимних стоянках вещь оказалась незаменимой.

Племена готов подразделялись на западные и восточные. С эволюцией готского общества менялась и их армейская структура. Что касается системы комплектования, то в догосударственном социуме она совпадает с военной. Правда, у восточных готов-гревтунгов командующим был король, а у западных готов-тервингов по причине отсутствия королевской власти этой функцией наделяли выборного судью, но его полномочия были ограничены.

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Отличительной чертой готских армий было то, что в них были женщины, которые сражались на поле боя в мужской одежде. Античные историки называли их амазонками и считали предками гетов-готов. Современные зарубежные историки поспешили объявить, что у готов даже было воинское подразделение, целиком состоящее из женщин, большая часть которых полегла в битве.

С образованием варварских государств в Италии, Галлии и Испании предводитель племени стал правителем своих новых подданных-"римлян", а они рассматривали его как наследника императорской власти. Готы превратились в своеобразную привилегированную касту, чьей обязанностью была служба в армии. Эти сведения необходимы нам, чтобы понять одну элементарную вещь — все познается не только в сравнении, но в процессе развития. Любое сообщество развивается, как и любой индивидуум. Человек во младенчестве совсем не тот, что пребывает в зрелом возрасте или доживает свой век.

Необходимо вернуться к началу столкновения римского или — шире — средиземноморского мира с германцами. Уяснить, как варвары не только одолели непобедимые римские легионы, но и сделались незаменимым воинским контингентом в их составе, превратившись, по сути, в армейскую элиту победоносного Рима. Ведь именно благодаря им Древний Рим еще несколько веков сопротивлялся натиску германских племен.

Позднеантичные авторы оставили нам описание внешнего вида северных варваров. Рослые готы, как и германцы, настолько превосходили своим ростом жителей империи, как если бы Коля Валуев Костю Цзю встретились на ринге. Чудесно, когда эти два замечательных боксера выступают в разных весовых категориях и к тому же дружат, а если… Страшно себе представить, что думал боец первой линии римского легиона, глядя на лохматую, плотного телосложения белокурую бестию в шкуре дикого животного, чье оголенное тело было сплошь покрыто устрашающими татуировками.

Принято считать, что готы, как и германцы, не имели репутацию хороших лучников. Стрелки никогда не былизначимым родом их войск. Несмотря на то, что знатные готы с детства упражнялись в стрельбе из лука, преисполненные фанаберии аристократы презирали столь "негероический" вид оружия. Правда, молодой король визиготов Теодорих II (453-467), будучи перфекционистом, таки научился с первой выпущенной стрелы поражать цель на охоте и умел натягивать тетиву двумя способами. Западные готы (или визиготы) активно использовали лучников лишь при осаде. О том, как выглядели их луки, данные археологии рассказывают лучше, нежели письменные источники.

История показывает, что далеко не всегда побеждают передовые технологии или высоты человеческого духа. Если сравнивать индивидуальные качества русского богатыря и монгольского воина времен Батыева нашествия или солдата вермахта с советским красноармейцем, то в первом случае должны были победить русичи, а во втором — тевтонцы. Однако все произошло с точностью до наоборот. Когда Советская армия влезла в Афганистан, это было нарушением негласного соглашения: со времен Владимира Мономаха русские неохотно вторгались на чужой территории (благо, своей хватало), а в основном лишь охраняли свою. Конечно, нарушения этой закономерности случались, и неоднократно, но чаще они оканчивались крахом, военным или экономическим.

Возвращаясь к готам: да, они могли быть хоть трехметрового роста, не в этом соль, ведь тактика римских легионов многократно превосходила варварскую. Победа же остается за тем, кто оказывается более жизнеспособным.

А готы были пионерами, то есть первыми, кто освоил такой воинский прием, как вагенбург или "гуляй-поле" — отныне им сам черт был не брат. Напомним, что так называется передвижное полевое укрепление, которое в те времена представляло собой комплекс прочных телег, оснащенных щитами. Когда готы начали его использовать, вся тактика римских легионов оказалась бессильной против них. Судите сами: римлянам теперь приходилось штурмовать крепость, которая все время бегала от них по полю. Привычные осадные орудия применять было бесполезно.

Как видите, готская армия вовсе не была скопищем дикарей. Ведь для того, что бы управлять движениями вагенбургов, нужно и централизованное командование, и согласованные действия многих бойцов. Получается, что профессионализм армий готов не уступал римским. И хотя некоторые историки считают, что вагенбург готы придумали не сами, а подсмотрели у гуннов (те вместо телег использовали передвижные юрты, чьи стены во время боя укреплялись досками), это принципиально не меняет дела. Ведь использовать заимствованную технологию можно лишь тогда, когда у заимствующих имеется достаточное количество профессионалов, способных в ней разобраться. Кстати, римляне вагенбург освоить так и не смогли.

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Именно "свирепые варвары" готы открыли для европейцам новый и весьма эффективный способ ведения боя, одинаково хороший и в наступлении, и при обороне (и ставший прототипом позднейших танковых "клиньев"). Вагенбург оказался настолько эффективен, что даже во время Гражданской войны в России подобная тактика да вкупе с махновскими тачанками показала свой приоритет. Но всему хорошему приходит конец — и готам, и их истории, и нашим о них воспоминаниям.