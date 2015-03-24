Истребитель F-35 США: горит, тонет и не летает

Чего можно ожидать от разработанного Пентагоном истребителя, который обошелся на 170 миллионов дороже сметной стоимости? "Многого", — скажет обыватель и будет не прав. Бомбардировщик-истребитель пятого поколения F-35 стоимостью в 400 миллионов долларов не соответствует даже минимальным требованиям, предъявляемым к боемашинам. В двух словах — он не летает.

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Cможет ли F-35 оторваться от земли

По-хорошему, создаваемые в рамках самой дорогостоящей программы вооружения в истории Пентагона истребители должны поражать воображение и разительно отличаться от других высокотехнологичных разработок американских военных.

Увы, конструктивные недостатки и ряд проваленных испытаний поставили существование программы под угрозу: эксперты не устают задаваться вопросом о том, сможет ли F-35 вообще оторваться от земли.

В прошлом году военные обвинили в своих неудачах подрядчиков, сообщает издание The Fiscal Times. Те, в свою очередь, заявили, что учли и исправили все недостатки, и что в дальнейшем проблем не будет. Генерал-лейтенант ВВС США Крис Богдан в интервью программе 60 Minutes подчеркнул: "Давно прошли те времена, когда мы платили за ошибки, следовавшие за ошибками. Lockheed Martin не получат денег, пока каждый самолет не пройдет все испытания должным образом".

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Бомбардировщик-истребитель F-35: недостатки практически во всем

Тем не менее, новый доклад министерства обороны заставляет усомниться в надлежащем качестве истребителей. Управление эксплуатационных испытаний и оценки Пентагона нашло "косяки" во всем — начиная от компьютерной системы и заканчивая дефектами базового дизайна. И вишенка на торте: F-35 оказался на редкость пожароуязвимым из-за особенностей конструкции двигателя.

Эксперты сайта Military. com выявили и еще один существенный недочет: бомбовый отсек F-35 настолько мал, что там невозможно разместить бомбы малого диаметра SDB II. К тому же программное обеспечение для истребителя, позволяющее вести боевые действия, а именно, сбрасывать высокоточные бомбы, появится только к 2022 году, отмечает The Fiscal Times.

Сами сотрудники Пентагона в своем докладе предполагают, что, возможно, не все неполадки в работе F-35 фиксируются. "Не все провалы учитываются при подсчете летных часов, и, следовательно, процент надежности компонентов и истребителя в целом получается выше, чем если бы все неудачи были зафиксированы", — говорится в документе.

Итог следующий: на вооружение морских пехотинцев к лету этого года, как предполагалось изначально, F-35 не поступит.

Печальный итог подвели авторы проекта POGO. org: "До того момента, когда F-35 будет окончательно готов, пройдут годы. Обещания поставить этот самолет на вооружение в 2015 или 2016 годах политически мотивированы и безответственны. Текущие планы относительно модификаций F-35А и F-35В должны быть отвергнуты как нереальные".

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