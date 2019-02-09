Накануне войны 1812 года: второй Аустерлиц императора Александра

Спустя несколько месяцев после Аустерлицкого сражения император Александр I решил ввязаться в новую войну с Наполеоном, на этот раз в союзе с Пруссией.

В этот раз история 1805 года повторилась. Желая самостоятельно проучить Наполеона, прусский король не стал дожидаться подхода русских и объявил Франции войну. Началась она 8 октября 1806 года, а уже 14 октября 180-тысячная хваленая прусская армия перестала существовать. Лишь за один день она была разгромлена одновременно в двух битвах: при Иене и при Ауэрштедте.

Дошло даже до смешного: разгромленные под Иеной и преследуемые французами толпы солдат по дороге столкнулись с другой толпой — беглецами из-под Ауэрштедта. Встретились, столкнулись лбами… и побежали вместе! Французам оставалось лишь успевать догонять и брать в плен отстающих.

А что же прусский король, обещавший проучить Бонапарта? Узнав о поражении, он сразу драпанул из Берлина по направлению к русской границе. Наполеон же, между тем, 27 октября, спустя всего 13 дней после Иены и Ауэрштедта, вошел в Берлин. Крупнейшие крепости страны сдавались одна за другой.

А что же Александр? Что он решил делать в данной ситуации? Прошлогодняя война, складывавшаяся аналогичным образом, когда союзники потерпели поражение еще до прихода русских, так ничему царя и не научила. Уроки Аустерлицкого сражения еще не были усвоены. Чтобы усвоить их, Александру необходимо было на практике пройти весь курс обучения заново.

Итак, началась новая русско-французская война. Главное сражение состоялось 8 февраля 1807 года под Прейсиш-Эйлау. Обе армии весь день отчаянно сражались, неся огромные потери. Но несмотря на все эти жертвы в итоге и те, и другие остались там же, где были и в начале сражения.

Поскольку победитель определен не был, то обе армии готовились к новой битве. Она состоялась 2 июня того же года под Фридландом. В этом сражении треть русской армии была уничтожена, оставшиеся в живых спаслись бегством за русскую границу. Разгром был полный, теперь даже Александру стало понятно, что необходимо заключать мир.

Усвоение уроков поражения

После разгрома под Фридландом Александр начал вполне обоснованно бояться Наполеона. Если перед Аустерлицем у него, как и у многих русских генералов, были шапкозакидательские настроения, то теперь от прежней самоуверенности не осталось и следа.

Осознание своей неправоты все же пришло к Александру. И надо отдать ему должное: он нашел в себе силы признать свои ошибки и приняться за их исправление.

Начались многочисленные реформы. Была реорганизована армия, увеличена ее численность, усовершенствовано ее управление в условиях войны. В 1810 году военным министром стал опытный полководец Барклай-де-Толли, который понимал неизбежность нового большого столкновения с наполеоновской Францией и сделал все, чтобы максимально подготовить армию к этому столкновению. Как непосредственный участник войн 1805-1807 годов, Барклай учел предыдущие ошибки и сделал все, чтобы не допустить их в будущем.

Все это позволило стране подготовиться к более тяжелому испытанию — к войне 1812 года.

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