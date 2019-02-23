ПРО США: кто враги и что изменится

Вслед за Россией, осенью 2018 года объявившей о качественных изменениях в обороне страны и создании новых сил НПРО (нестратегической ПРО), о смене оборонной концепции заговорили в США. В отличие от российских структурных изменений "на земле", американцы вновь делают ставку на превосходство в воздушном и космическом пространстве.

Угрозы, которые вызвали пересмотр концепции ПРО США

Главные роли "потенциальных агрессоров" отведены "странам-изгоям" — Северной Корее и Ирану. Согласно официальным заявлениям американского руководства, именно они готовы нанести по США удар стратегическими ядерными ракетами.

Роли второго плана предусмотрены для России и Китая, продолжающих удивлять мир разработками и испытаниями новых видов оружия, включая гиперзвуковые ракеты и противоспутниковые системы ПРО.

Говоря о новой стратегии, Пентагон подчеркивает, что в настоящее время США не в состоянии отразить массивный ядерный удар, и речь идет исключительно об эффективном "ударе возмездия".

Причины плачевного состояния обороны США

В течение почти 30 лет в развитие собственных новых технологий противоракетной защиты США вкладывали примерно десятую долю от текущих затрат на войну в Афганистане.

Десятилетия "скромных инвестиций" привели к тому, что в случае ядерной атаки страна не сможет победить даже маленькую Северную Корею, все материальные и человеческие ресурсы которой были брошены на разработку ядерных боеголовок и их носителей.

Для эффективного отражения массивного баллистического удара необходима как минимум двухступенчатая система перехвата, каждый слой которой уничтожает до 80 процентов угроз. Но и тогда, по заявлениям военных теоретиков, одна из 25 летящих ракет достигнет цели.

Сейчас Северная Корея вряд ли обладает таким количеством боеспособных единиц, а вот российский или китайский военный арсенал вполне позволит преодолеть существующую американскую оборону, что и вызывает серьезную обеспокоенность военных.

Изменения американской стратегии ПРО

Пентагоном озвучен ряд новых идей.

Средствами для отражения атак баллистическими ракетами предложено оснастить современные многофункциональные истребители-бомбардировщики F-35, что позволит существенно увеличить дальность и эффективность перехвата.

Предлагается также активнее развивать в целях ПРО использование беспилотных летательных аппаратов, лазерных дронов.

Существенные изменения затронут американское космическое оборудование. На нем планируют размещать датчики слежения, способные фиксировать старт гиперзвуковых ракет, а также космические перехватчики, уничтожающие эти ракеты в момент их пуска.

Наземные системы ПРО США

Предлагается также расширить зоны наземного базирования американских систем ПРО в самой стране и за ее пределами, активнее подключать к сотрудничеству в этой области третьи страны.

В ближайшее время перед военными США поставлена задача усилить группу ПРО на территории Аляски: там разместят новые перехватчики (их число доведут до 64), поставят дополнительное оборудование для обнаружения ракет.

Кроме этого, к 2023 году Пентагон планирует почти вдвое увеличить число задействованных в ПРО кораблей ВМС США (60, вместо нынешних 33), но подчеркивается, что флот эффективен в отражении ограниченных ракетных ударов.

Необходимо отметить, что, предавая эти планы огласке, военные США стремятся предупредить возможное нападение таких стран, как Россия и Китай, ведь гарантированный "удар возмездия" способен повлиять на ситуацию. Соответствующая позиция американской администрации в области ПРО была озвучена в Пентагоне 17 января 2019 года президентом США Дональдом Трампом в ходе встречи с военным руководством.

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