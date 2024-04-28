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Дмитрий Плотников
Пособие для армий мира. Как российские войска брали Очеретино

Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино

Силовые структуры » Военные новости

Неожиданным честным и объективным материалом о продвижении Вооружённых сил России разродились западные СМИ.

Украинская армия бездарно и сражалась за Очеретино
Фото: Официальный сайт президента Украины is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Прозрение Запада

Например, американское издание Forbes правдиво описывает, как в момент русского прорыва фронта командиры украинских подразделений стали паниковать, после чего совершили немало роковых оплошностей, в том числе, кинули в бой самые неподготовленные военные формирования.

Очень характерно то, что "инициатором" провала украинской обороны на данном участке Авдеевского направления сыграла 47-я отдельная механизированная бригада армии Украины "Магура". Кстати, действия этой омбр западная пресса старательно "отмывает", непонятно кому доказывая, что она ни в чём не виновата.

"Послужной" список

Напомним, это то же подразделение, которое раньше провалило наступление на посёлок Работино на Запорожском фронте. А затем в её "бэкграунде" невнятные действия в Адеевке, где "Магура" не смогла помочь удержать город. Далее в "активе" бригады поражение под Бердычами (где она потеряла несколько танков M1 Abrams).

И вот теперь действия данного подразделения стали причиной обвала бандеровской обороны на соседнем с Авдеевкой участке.

Латать бреши в обороне, появившиеся "благодаря" омбр "Магура", должна была 115-я отдельная механизированная бригада ВСУ, но после вывода 47-й бригады с занимаемых позиций командиры 115-й омбр предпочли бросить передовой некогда укреплённый район. Оставшиеся на линии боевого соприкосновения (ЛБС) без огневой поддержки и связи военнослужащие армии Украины немедленно оценили обстановку и сбежали с позиций в нарушение приказа.

Кстати, именно из-за этого подразделение в ближайшее время, по всей вероятности, будет расформировано, а с командирами рот и взводов после демарша в Очеретино сейчас работают сотрудники Службы безопасности Украины.

Русская "ответка"

Воспользовавшись тем, что командиры "Магуры" перестали понимать, как надо действовать, а 115-я бригада покинула позиции "на тёплую печку", бойцы 30-й отдельной мотострелковой бригады армии России рванули вперёд вдоль железнодорожного полотна и с ходу захватили огромный кусок Очеретина.

Для сдерживания российской армии Генштаб ВСУ в бой бросил 100-ю омбр. Недавно сформированное воинское подразделение было плохо оснащено, практически не имело на вооружении тяжёлой бронированной техники, но, тем не менее, получило приказ на выполнение задачи, которое было схоже с бездарным наступлением под Работино — войти в населённый пункт Очеретино и выбить российскую армию.

Правда, в действительности провал украинской обороны здесь был настолько серьёзен, что лишь ценой огромных потерь удалось замедлить продвижение российских войск по ключевым высотам в сторону посёлка Прогресс — в десяти километрах от Очеретина. Выражаясь простыми словами, российская группировка прошла Очеретино и продвинулась далее, что "автоматом" означает отсутствие мало-мальской обороны за пределами населённика.

Ну а главную роль в прорыве сыграла российская 90-я танковая дивизия, из-за действий которой, как отметили журналисты американского издания, "рывок по фронту грозит перерасти в настоящий прорыв".

Вывод

В целом, боеспособность националистов на этом участке фронта эксперты оценивают как откровенно слабую. Многие аналитики из Европы и США США уже признали, что действия (читай, бездействие) армии Украины "будут иметь серьёзные последствия".

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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