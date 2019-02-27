Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Силовые структуры » Министерство обороны
ФСБ Министерство обороны МВД
Автор Сергей Бухранский

Малоизвестные факты о мировых войнах

Силовые структуры » Министерство обороны

История человечества так или иначе связана с военными конфликтами. Они были всегда и затрагивали практически все страны. Из-за войн многие государства исчезали, другие появлялись на мировых картах. Все конфликты скрупулезно изучались и описывались, но не все факты попадали в учебники или исторические научные труды. Были интересные и даже курьезные случаи, о которых не принято упоминать в исторических работах. Приведем лишь те, которые показались нам наиболее интересными и занимательными.

Малоизвестные факты о мировых войнах. 399682.jpeg

Иоанн Люксембургский

В Средние века жил чешский король Иоанн Люксембургский. Этот человек был просто помешан на войнах. Это занятие настолько его захватило, что его армия участвовала в любой чужой войне, куда могли пригласить этого короля. Он совершенно не занимался делами своего государства, а постоянно воевал. В конечном итоге он полностью ослеп, но и это не помешало ему воевать. По его приказу королевскую лошадь привязали к лошадям двух других всадников, и так они вышли на поле брани. Увы, тот бой оказался для монарха последним.

В Британии боялись воскрешения Наполеона?

Во время Наполеоновских войн в Британии ввели специальную должность. Этот человек должен был произвести выстрел из специальной пушки в том случае, если хоть один солдат армии Наполеона ступит на британскую землю. Упразднили эту должность лишь в 1947 году. Возможно, британцы думали, что коварный французский диктатор может подло воскреснуть, и для этого перестраховывались так долго.

Война 1812 года: говорить по-французски смертельно опасно

Во время Отечественной войны 1812 года многим русским офицерам стоила жизни модная в то время привычка говорить на французском языке. Как правило, простые солдаты в прошлом были темными крестьянами. И если в темноте слышали французскую речь, без промедления стреляли на поражение. Кстати, за такое не применялись наказания.

Англия: в армию за кружку пива

В Англии время правления Якова I ознаменовалось тем, что за кружку пива можно было попасть в армию. А дело было так. В трактир заходил вербовщик, выбирал жертву и предлагал бесплатную кружку пива. Алчный выпивоха ловился на удочку и принимал подношение. Как только кружка опустошалась, на ее дне была монета номиналом в один шиллинг. Это означало, что человек принимал задаток от короля за службу. Таким образом, сам того не желая, человек становился заложником ситуации. Еще долго после этого в пивных королевства с подозрением относились к желающим угостить кого-то задаром.

Вторая мировая: по деревянному аэродрому деревянными бомбами

Во времена Второй мировой войны гитлеровцы для того, чтобы одурачить англичан, начали строить в Голландии аэродром. Фишка была в том, что этот аэродром был фальшивым. Все строения и даже макеты самолетов были деревянными. Все проходило в режиме крайней секретности. Но однажды над деревянным аэродромом пролетел британский бомбардировщик и отбомбился по аэродрому деревянными бомбами. Трудно сказать, что подумали немцы, но дальнейшие работы были срочно свернуты.

Таиланд обязан туристической популярностью солдатам США

Кто бы мог подумать, что всемирно известная страна, ставшая Меккой для туристов, Таиланд обязана своей популярностью американским солдатам. Во время вьетнамской войны Таиланд был перевалочным пунктом для армии США и местом, где военнослужащие обычно проводили отпуск и увольнительные. Благодаря их рассказам, туда потянулись обычные отдыхающие. Соответственно, правительство Таиланда не упустило такой прекрасной возможности и подготовило страну для приема огромного количества туристов.

У Филиппин специальный флаг для войны

Одним очень интересным фактом является то, что у Филиппин официально существует два флага. Эти флаги очень похожи, на них две полосы — красная и синяя. Так вот, в зависимости от того, в каком состоянии находится страна, такой на этот период у нее флаг. Если идет война, то красная полоса сверху; если мир, то сверху синяя полоса.

Нагасаки мог не пострадать от атомной бомбы

Если бы не плохая видимость, то вторым городом, на который была сброшена атомная бомба, мог быть город Кокура. Но погода внесла свои коррективы, и пилоту пришлось переходить к запасному плану. Этим планом и был город Нагасаки.

Сиам: победа ценой серебряного залпа

Один сиамский монарх очень хитро подошел к проблеме собственного отступления: когда стало ясно, что враг вот-вот победит, монарх приказал набить стволы орудий монетами из чистого серебра. После такого денежного залпа враг прекратил атаку и солдаты кинулись собирать сокровища. Это и сослужило им плохую службу, за это время сиамы перегруппировались и начали контратаку. Естественно, следующий оружейный залп был уже картечью.

Ядерные боеголовки на дне океана

Это покажется диким, но на дне океанов лежит как минимум 90 ядерных боеголовок. Такое количество боезарядов потеряли американцы за свою ядерную историю. Уже давно идут споры о том, стоит их искать или оставить все как есть.

Парад Победы для Джульбарса

Для любого российского гражданина, Парад Победы на Красной площади — это эпохальное событие. Но не многие знают, что, помимо военнослужащих и техники, по площади прошло подразделение с собаками, которые отличились в том, что обнаружили огромное количество мин.

Удивительно, но одну из собак несли на руках. Это был легендарный пес по кличке Джульбарс. Эта отважная собака обнаружила более 7,5 тысячи мин. Незадолго до парада она получила ранение и не могла полностью восстановиться к празднику. Тогда Жуков приказал пронести собаку по площади на руках и для этого дал свою шинель.

Источник фото: The U.S. Army

Читайте и смотрите также:

За 3,5 тысячи лет на Земле не воевали только 230

Малоизвестные факты о войне 1812 года

Исторические факты о гражданской войне в США. ФОТО

Встройте MilitaryPravda в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте MilitaryPravda в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в Telegram, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, YouTube, Google+...

Темы история история войн мировые войны факты о войнах военная история
Обсудить
Актуальная аналитика
Азия
Интригующий Сеул - неспящий мегаполис
Собаки
Восемь мифов о собаках
Ландшафтный дизайн
Искусственный газон: плюсы, минусы, как выбрать
Новости Все >
Представитель США заявил о "нежелании" России возвращаться к выполнению ДРСМД
Льготница из числа детей-сирот получила квартиру в Ялте
Координатор ОБСЕ предложил ввести еще одно перемирие в Донбассе
Глава минстроя Крыма подрался в Ростовской области с сотрудником ДПС
Жителям аварийных домов предоставят ипотеку под 5% годовых﻿
Школьник из Москвы спас человека на борту самолета
"Виноваты" вулканы: ученые назвали еще одну причину вымирания динозавров
Владимир Зеленский рассказал о "полном взаимопонимании" со спецпредставителем госдепа
В центре Курска два БТР и четыре автомобиля попали в ДТП
Темпы жилищного строительства на Южных Курилах увеличат вдвое﻿
Читательский топ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
"Калашников" представил характеристики автомата АМ-17
Эксперт рассказал, как США будут силой свергать Мадуро
Эксперт прокомментировала бомбардировки Индией Пакистана
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему правительство решило заново проиндексировать пенсии

Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.

Голикова рассказала, почему правительство решило заново проиндексировать пенсии
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Военные новости
F-35 уничтожил радар в Сирии несмотря на защиту ПВО?
Газ
В Германии назвали причины увольнения топ-менеджеров "Газпрома"
Общество
Соцсети: Роскосмос убрал Юрия Гагарина из истории космонавтики
Политика. Новости и аналитика
Голикова рассказала, почему правительство решило заново проиндексировать пенсии

Татьяна Голикова рассказала, что Владимир Путин дал поручение заново проиндексировать пенсии, прочитав жалобы, поступавшие от пенсионеров в Кремль.

Голикова рассказала, почему правительство решило заново проиндексировать пенсии
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Нефть
Вадим Горшенин: почему мы так дорого платим за бензин
Новости Украины
Спецпредставитель США: если Путин не отдаст Крым - усилим санкции
Шоу-бизнес
СМИ о смерти Малашенко: муж Божены Рынска трагически погиб в Испании
Ближний Восток
Гражданам ОАЭ списали долги перед банками на $100 млн

Банки Объединенных Арабских Эмиратов простили гражданам долги по кредитам на 100 миллионов долларов.

Гражданам ОАЭ списали долги перед банками на $100 млн
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Общество
Жителю Чувашии грозит тюрьма за сбитых бездомных собак
Авто
Водительские права станут электронными
Дальний Восток
Жители японской Окинавы проголосовали против военной базы США
Любовь Степушова Медведев объявил "референдум" на вотум доверия своему кабинету Любовь Степушова Соломон Соловьев Восемь мужей Элизабет Тейлор - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции
Путин перед выбором: силовики или иностранные инвестиции
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Путин: россияне почувствуют улучшение жизни уже в 2019 году
Рейтинг "качества" от "Росконтроля": кто заплатил, того и похвалят
Украина может отказаться от "Евровидения-2019"
Венесуэльцы решили защищать социализм
Венесуэльцы решили защищать социализм
Жителям аварийных домов предоставят ипотеку под 5% годовых﻿
Владимир Зеленский рассказал о "полном взаимопонимании" со спецпредставителем госдепа
Казахстан: прорыв в будущее
Венесуэльцы решили защищать социализм
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
В московской школе подрались дети чиновников, бизнесменов и силовиков
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Жителям аварийных домов предоставят ипотеку под 5% годовых﻿
Жителям аварийных домов предоставят ипотеку под 5% годовых﻿
Медведев объявил "референдум" на вотум доверия своему кабинету
Директора московской школы жестоко избил брат проштрафившейся учительницы
История и современность Все >
Американцы воссоздают зарождение земной жизни
Американцы воссоздают зарождение земной жизни
От Антарктиды скоро отделится огромный айсберг
От Антарктиды скоро отделится огромный айсберг
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
"Боинг" разработает боевой дрон с искусственным интеллектом
Пакистан сбил индийские самолеты за бомбардировку Кашмира
Пакистан сбил индийские самолеты за бомбардировку Кашмира
"Убийца танков" российского производства станет угрозой для НАТО
"Убийца танков" российского производства станет угрозой для НАТО
Эксперт об особенности полета российской ракеты с энергоустановкой "Буревестник"
Эксперт об особенности полета российской ракеты с энергоустановкой "Буревестник"
Минобороны: ракетные эсминцы США взяты на прицел у берегов России
Минобороны: ракетные эсминцы США взяты на прицел у берегов России
Как Соболь провалила миссию Навального на встрече с Пригожиным
Как Соболь провалила миссию Навального на встрече с Пригожиным
"Россия - опасный сосед": чему радовался шведский король после Столбовского мира
"Россия - опасный сосед": чему радовался шведский король после Столбовского мира
Спецслужбы США провели первую кибератаку на Россию
Спецслужбы США провели первую кибератаку на Россию
Ученые наглядно показали обеднение россиян за пять лет
Ученые наглядно показали обеднение россиян за пять лет
Женское Все >
Как задобрить домового
Как задобрить домового
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
О пользе планирования клумбы: ошибки садоводов
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Читаем этикетки на пакетиках с семенами
Семь способов спасения саженцев весной
Семь способов спасения саженцев весной
Просто: выращиваем хризантему из букета
Просто: выращиваем хризантему из букета
400-килограммовый мужчина предсказал свою смерть
400-килограммовый мужчина предсказал свою смерть
В Китае разработан уникальный микрозонд для исследования желудка
В Китае разработан уникальный микрозонд для исследования желудка
Новые помады Chanel Rouge Coco Flash Spring 2019
Верка Сердючка "спасет" "Евровидение"
Верка Сердючка "спасет" "Евровидение"
Билану сделали тяжелую операцию
Билану сделали тяжелую операцию
3 лайфхака, которые помогут успокоиться
3 лайфхака, которые помогут успокоиться
Валерия с размахом спела в Париже
Валерия с размахом спела в Париже
В Токио родился ребенок весом 268 грамм
В Токио родился ребенок весом 268 грамм
Врачи назвали 7 признаков образования тромба
Врачи назвали 7 признаков образования тромба
Мужское Все >
Тактика ловли мартовской щуки
Тактика ловли мартовской щуки
Парень может попасть в тюрьму из-за нелюбви к собакам
Парень может попасть в тюрьму из-за нелюбви к собакам
Косметический и капитальный ремонт: основные особенности и отличия
Косметический и капитальный ремонт: основные особенности и отличия
Опасные для здоровья стройматериалы. Часть 2
Опасные для здоровья стройматериалы. Часть 2
Приятные подарки, которые помогут украсить интерьер
Приятные подарки, которые помогут украсить интерьер
Пять цветовых решений для оформления спальни
Пять цветовых решений для оформления спальни
Секреты того, как быстро прибраться в квартире
Секреты того, как быстро прибраться в квартире
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Армения шагает... От России или к ней?
Точка зрения
Армения шагает... От России или к ней?
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Точка зрения
Как Бишкек ответит на ультиматум Путина
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Точка зрения
Центральная оперативная таможня: задачи и достижения-2018
Интересы
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Церковь и алкоголизм: спасение чудом
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
Протоиерей призвал женщин "умереть, но не раздеваться перед врачами"
Породы кошек, которые любят купаться
Породы кошек, которые любят купаться
Зоопсихолог: собаки как дети
Зоопсихолог: собаки как дети
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Ученые: кошки, как и собаки, копируют своих хозяев
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Мейн-кун: история породы, характер и уход
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Кинологический клуб. Зачем он нужен?
Якутский долгожитель купается в проруби в 40-градусный мороз
Якутский долгожитель купается в проруби в 40-градусный мороз
Кто открыл, что Земля крутится вокруг Солнца?
Кто открыл, что Земля крутится вокруг Солнца?
Основную причину смерти женщин в России назвал Росстат
Основную причину смерти женщин в России назвал Росстат
Предиабет можно диагностировать по дефициту цинка в организме
Предиабет можно диагностировать по дефициту цинка в организме
В земной в лаборатории создали "инопланетную" ДНК
В земной в лаборатории создали "инопланетную" ДНК
Названа самая эффективная методика тренировок для похудания
Названа самая эффективная методика тренировок для похудания
Новый "Терминатор": Кэмерон приоткрыл завесу тайны
Новый "Терминатор": Кэмерон приоткрыл завесу тайны
Компания Virgin Galactic отправила в ближний космос туриста
Компания Virgin Galactic отправила в ближний космос туриста
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"

Каким видится развитие отношений с Россией со стороны белорусского бизнеса, "Правде.Ру" рассказал член Президентского совета по развитию предпринимательства Белоруссии Ярослав Романчук.

Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
Россия в зеркале казахстанской революции
Бывший СССР
Россия в зеркале казахстанской революции
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Евросоюз
Природный антисемитизм: Польша лицемерит, Израиль грубит
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Новости Молдовы
Если Плахотнюк - России враг, то как сделать его другом?
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Новости Украины
Украина решила идти в НАТО "в ненужное время и в ненужном месте"
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Южная Америка
Венесуэла приготовила 15 тысяч снайперов
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Южная Америка
Коалиция в ООН из 50 стран поддержит Венесуэлу
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
Бывший СССР
Киргизия лавирует между Россией и Китаем
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ