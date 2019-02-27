Малоизвестные факты о мировых войнах

История человечества так или иначе связана с военными конфликтами. Они были всегда и затрагивали практически все страны. Из-за войн многие государства исчезали, другие появлялись на мировых картах. Все конфликты скрупулезно изучались и описывались, но не все факты попадали в учебники или исторические научные труды. Были интересные и даже курьезные случаи, о которых не принято упоминать в исторических работах. Приведем лишь те, которые показались нам наиболее интересными и занимательными.

Иоанн Люксембургский

В Средние века жил чешский король Иоанн Люксембургский. Этот человек был просто помешан на войнах. Это занятие настолько его захватило, что его армия участвовала в любой чужой войне, куда могли пригласить этого короля. Он совершенно не занимался делами своего государства, а постоянно воевал. В конечном итоге он полностью ослеп, но и это не помешало ему воевать. По его приказу королевскую лошадь привязали к лошадям двух других всадников, и так они вышли на поле брани. Увы, тот бой оказался для монарха последним.

В Британии боялись воскрешения Наполеона?

Во время Наполеоновских войн в Британии ввели специальную должность. Этот человек должен был произвести выстрел из специальной пушки в том случае, если хоть один солдат армии Наполеона ступит на британскую землю. Упразднили эту должность лишь в 1947 году. Возможно, британцы думали, что коварный французский диктатор может подло воскреснуть, и для этого перестраховывались так долго.

Война 1812 года: говорить по-французски смертельно опасно

Во время Отечественной войны 1812 года многим русским офицерам стоила жизни модная в то время привычка говорить на французском языке. Как правило, простые солдаты в прошлом были темными крестьянами. И если в темноте слышали французскую речь, без промедления стреляли на поражение. Кстати, за такое не применялись наказания.

Англия: в армию за кружку пива

В Англии время правления Якова I ознаменовалось тем, что за кружку пива можно было попасть в армию. А дело было так. В трактир заходил вербовщик, выбирал жертву и предлагал бесплатную кружку пива. Алчный выпивоха ловился на удочку и принимал подношение. Как только кружка опустошалась, на ее дне была монета номиналом в один шиллинг. Это означало, что человек принимал задаток от короля за службу. Таким образом, сам того не желая, человек становился заложником ситуации. Еще долго после этого в пивных королевства с подозрением относились к желающим угостить кого-то задаром.

Вторая мировая: по деревянному аэродрому деревянными бомбами

Во времена Второй мировой войны гитлеровцы для того, чтобы одурачить англичан, начали строить в Голландии аэродром. Фишка была в том, что этот аэродром был фальшивым. Все строения и даже макеты самолетов были деревянными. Все проходило в режиме крайней секретности. Но однажды над деревянным аэродромом пролетел британский бомбардировщик и отбомбился по аэродрому деревянными бомбами. Трудно сказать, что подумали немцы, но дальнейшие работы были срочно свернуты.

Таиланд обязан туристической популярностью солдатам США

Кто бы мог подумать, что всемирно известная страна, ставшая Меккой для туристов, Таиланд обязана своей популярностью американским солдатам. Во время вьетнамской войны Таиланд был перевалочным пунктом для армии США и местом, где военнослужащие обычно проводили отпуск и увольнительные. Благодаря их рассказам, туда потянулись обычные отдыхающие. Соответственно, правительство Таиланда не упустило такой прекрасной возможности и подготовило страну для приема огромного количества туристов.

У Филиппин специальный флаг для войны

Одним очень интересным фактом является то, что у Филиппин официально существует два флага. Эти флаги очень похожи, на них две полосы — красная и синяя. Так вот, в зависимости от того, в каком состоянии находится страна, такой на этот период у нее флаг. Если идет война, то красная полоса сверху; если мир, то сверху синяя полоса.

Нагасаки мог не пострадать от атомной бомбы

Если бы не плохая видимость, то вторым городом, на который была сброшена атомная бомба, мог быть город Кокура. Но погода внесла свои коррективы, и пилоту пришлось переходить к запасному плану. Этим планом и был город Нагасаки.

Сиам: победа ценой серебряного залпа

Один сиамский монарх очень хитро подошел к проблеме собственного отступления: когда стало ясно, что враг вот-вот победит, монарх приказал набить стволы орудий монетами из чистого серебра. После такого денежного залпа враг прекратил атаку и солдаты кинулись собирать сокровища. Это и сослужило им плохую службу, за это время сиамы перегруппировались и начали контратаку. Естественно, следующий оружейный залп был уже картечью.

Ядерные боеголовки на дне океана

Это покажется диким, но на дне океанов лежит как минимум 90 ядерных боеголовок. Такое количество боезарядов потеряли американцы за свою ядерную историю. Уже давно идут споры о том, стоит их искать или оставить все как есть.

Парад Победы для Джульбарса

Для любого российского гражданина, Парад Победы на Красной площади — это эпохальное событие. Но не многие знают, что, помимо военнослужащих и техники, по площади прошло подразделение с собаками, которые отличились в том, что обнаружили огромное количество мин.

Удивительно, но одну из собак несли на руках. Это был легендарный пес по кличке Джульбарс. Эта отважная собака обнаружила более 7,5 тысячи мин. Незадолго до парада она получила ранение и не могла полностью восстановиться к празднику. Тогда Жуков приказал пронести собаку по площади на руках и для этого дал свою шинель.

Источник фото: The U.S. Army

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